El Madrid podría echar a la calle a Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Son dos años en blanco de títulos y enormes tensiones que se han trasladado en el vestuario. La última pelea entre Valverde y Tchouaméni es un ejemplo del mal ambiente que se respira en la caseta. El presidente, Florentino Pérez, piensa tomar cartas en el asunto y no se andará con chiquillas para marcar una línea y poder enderezar el rumbo del primer equipo de manera inmediata.

El primer paso protocolario ha sido abrir expediente a los dos jugadores y ahora se aplicará el código de disciplina del club que es muy amplio. Según recogen informaciones, como OK Diario, el Madrid podría llegar al extremo de despedir a ambos jugadores para sanear la caseta.

Florentino Pérez va a actuar con mano dura / sport

Las consecuencias pueden ir desde la multa económica, el castigo en forma de partidos y, por último, poner en el mercado a ambos futbolistas. Esta pelea, que acabó con Valverde en el hospital, se considera muy grave y en el club estarían hasta el gorro de tantos incidentes internos. Rüdiger y Carreras también llegaron a las manos y poco a poco van trascendiendo actos de tensión.

Mano dura

A Florentino Pérez no le temblará el pulso y, si debe vender a Valverde y Tchouaméni lo hará, aunque se trata de dos grandes valores tanto de presente como de futuro del club. El uruguayo tampoco ha ayudado a serenar el ambiente con su comunicado negando la pelea. En cambio, el Real Madrid hizo público un comunicado informando del expediente en una muestra clara de que no perdonará ni una.

Cristiano Ronaldo se marchó traspasado a la Juventus por 100 millones / ALESSANDRO DI MARCO / EFE

Florentino nunca ha dudado cuando ha considerado que debía traspasar a un futbolista. Sea quién sea. Ya vendió a Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín por 100 millones de euros o no renovó el contrato de Sergio Ramos, por citar algunas de las medidas que no han sido de las más populares. En cambio, en esta ocasión, el madridismo también está harto de ver a su equipo en las portadas de los periódicos por hechos lamentables y no por logros deportivos.

Harían caja

Federico Valverde tiene 27 años con contrato hasta el 2029 y un valor de mercado que superaría los 100 millones de euros. Una cantidad elevada, pero asumible por clubs de la Premier League que irían locos por hacerse con los servicios de un futbolista que sobre el terreno de juego ha demostrado maneras de crack. Otra cosa es su comportamiento interno, que ha superado todos los límites.

Federico Valverde es uno de los mejores jugadores del Real Madrid / DPA vía Europa Press

El daño deportivo que ha hecho al equipo también se tiene en cuenta ya que por protocolo tendrá que estar dos semanas sin poder entrenarse con el equipo. Por tanto, el uruguayo se pierde un Clásico en el que el Madrid quiere evitar que el Barça sea campeón en sus narices.

Por su parte, Tchouaméni es otro jugador de gran valor. Con 26 años y contrato hasta el 2028 tiene precio de mercado que oscila los 80 millones de euros. Es un futbolista caro, pero de muy altas prestaciones. Un pivote de primera línea, que también puede jugar de central.

Las próximas horas van a ser decisivas y también estarán condiciones en la elección del nuevo entrenador. En caso de ser José Mourinho podría alinearse con el ala madridista más dura, prescindiendo de los dos futbolistas en una muestra de fuerza y de que la institución está por encima de cualquiera que manche gravemente su imagen.