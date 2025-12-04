El Madrid dispuesto a ofrecer 30 millones por Mouzakitis

Xabi Alonso sabe que a su equipo le falta un organizador puro en el centro del campo. Bellingham y Arda Güler no son ese tipo de futbolista y por ese motivo el tolosarra insistió tanto en Martín Zubimendi el pasado verano. Finalmente, el vasco se marchó al Arsenal, donde es una de las grandes figuras del equipo londinense y de la selección.

El mercado no ofrece muchos grandes nombres en esa posición, pero los blancos se fijaron en uno de los grandes proyectos del fútbol griego en su visita al Pireo. El Real Madrid se enfrentó al Olympiacos el pasado 26 de noviembre. Un partido marcado por el póker de Kylian Mbappé, pero también por la incapacidad de controlar los encuentros por parte del conjunto blanco, que recibió tres tantos de los locales.

Uno de los jugadores más destacados del Olympiacos de José Luis Mendilibar fue Christos Mouzakitis, un jugador que lleva tiempo sonando con fuerza en el fútbol griego. Con solo 18 años ya se ha convertido en un fijo en el esquema del campeón heleno.

De hecho, Mouzakitis empezó a sonar por primera vez con fuerza tras su gran Youth League de hace dos temporadas. El joven centrocampista fue uno de los jugadores más destacados de un equipo que sorprendió a todos y se terminó llevando el título tras ganar 3-0 al Milan en la gran final.

El Madrid dispuesto a entrar en la puja

Según asegura el medio griego Spor Time Greece, el Real Madrid lleva tiempo siguiendo al futbolista y ya sabe su precio. El Olympiacos estaría pidiendo 40 millones de euros para dejarlo salir este verano. En Grecia explican que los blancos no estarían dispuestos a llegar a esas cifras, pero que sí podrían intentar una oferta de 30 'kilos'.

No solo el Real Madrid va detrás de la gran perla. Muchos de los grandes equipos de Europa saben del potencial del futbolista que acaba de recibir el Golden Boy Web Award 2025. El griego ha sido el jugador más votado en los premios de Tuttosport por los aficionados con casi medio millón de votos.

El centrocampista cumplirá los 19 años el próximo día de Navidad y, con una valoración de 15 millones de euros en Transfermarkt, podría no tardar mucho en salir de Grecia. El Real Madrid estará atento a los movimientos de Mouzakitis y ya sabe que el Olympiacos pedirá 40 'kilos' para dejar salir a su gran joya.