El Madrid devuelve a Osasuna 189 de 300 entradas

Osasuna puso a disposición del Real Madrid 300 entradas para el partido de Liga de este sábado que enfrenta a ambos equipos en El Sadar (18,30 h.). El club navarro tasó cada entrada en 120 euros, 45 más de lo que pagaron sus aficionados para ver en directo el partido jugado en el Santiago Bernabéu en la primera jornada de Liga.

El club madridista ha vendido 111 de esas 300 entradas y ha devuelto a Osasuna 189 que ha puesto a la venta convencido de que agotará el papel. La entidad navarra confirma que no existen problemas de seguridad para la venta de esas localidades, ya que acotará la zona reservada para los 111 madridistas que adquirieron las entras.

‘Grada Visitante’

La visita del Real Madrid apunta a convertirse en el de mayor afluencia de la temporada, y se prevé que se agoten las entradas. El encuentro ante al Athletic, celebrado un sábado a las 16:15 horas, registró la mayor afluencia de público de la temporada, superando los 22.000 asistentes. Le sigue el partido contra la Real Sociedad, también en sábado a las 18:30 horas. El debut liguero ante el Valencia ocupa la tercera posición.

Osasuna forma parte del proyecto ‘Grada Visitante’, iniciativa de La Liga de Fútbol Profesional (LFP), junto a otros 13 clubes, que han pactado precios reducidos de 30 euros para las aficiones rivales. Entre los equipos beneficiados se encuentran: Celta, Alavés, Athletic, Girona, Valencia, Mallorca, At. Madrid, Getafe, Betis, Sevilla, Levante, Elche y Oviedo.

Principio de igualdad

Osasuna obvia el comunicado que emitió el pasado verano, en el que informó que aplicará el principio de reciprocidad con los clubes que no se adhirieron al convenio de la ‘Grada Visitante’, como el Real Madrid, y que ajustaría el precio al que estos fijasen previamente para su afición.

El Real Madrid facilitó 609 entradas a Osasuna a un precio de 75 euros para los titulares del carnet ‘Soy Rojill@’ que acudieron al Santiago Bernabéu para ver en directo el primer partido de Liga del pasado 19 de agosto. Osasuna ha fijado en 45 euros más, 120 €, aquel precio pese a asegurar que aplicaría el “principio de igualdad”.