El Madrid se desmarca de Rodri

El Real Madrid siempre miró con interés a Rodri, un viejo anhelo que acabó siendo el corazón del mejor Manchester City de Pep Guardiola. Pero el tiempo pasa y los jugadores también. En los últimos meses ciertos círculos colocan al centrocampista en el radar del Real Madrid, pero el club blanco filtra que el tiempo ha pasado y que no está interesado en su fichaje.

No reúne los requisitos

Rodri tiene un año más de contrato con su equipo, lo mismo que Guardiola. En verano cumplirá los 30 años y sale de una grave lesión de rodilla de la que sigue renqueante. Pese a todo, su valor de mercado es de 75 millones de euros, y no saldría del City por menos de 60. Son argumentos que alejan al club madrileño del interés que podría tener por su fichaje.

Descartó en verano pasado a Zubimendi, 27 años, que esperó hasta el último momento la llamada blanca. Sin embargo, acabó fichando por el Arsenal por 60 millones de euros. Una llegada que hubiese maquillado los serios problemas que tiene el Real Madrid en el centro del campo, pero que descartó buscando perfiles de jugadores jóvenes.

Peina el mercado

En el Real Madrid nunca escondieron su interés por Rodri, pero fue un fichaje imposible ante la resistencia del At. Madrid a un traspaso cuando apenas tenía 23 años. Acabó en la Premier a las órdenes de un entrenador que ha mejorado su versión, para convertirlo en su extensión dentro del campo. La única opción sería que saliese gratis o acabase contrato, entonces valorarían hacerle hueco en el equipo.

El club blanco sigue peinando el mercado para reforzar un centro del campo que se ha convertido en el eslabón débil del equipo tras las salidas de Kroos y Modric. La posibilidad de que Ceballos no continúe dejaría más espacio a los refuerzos sin descartar que promocione a algún jugador de la cantera como Thiago García Pitarch.