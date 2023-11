¿Por qué el Madrid se desmarca de Mbappé?

Florentino teme una denuncia del PSG y, lo que es peor, que los qatarís abran una guerra tocándoles jugadores En el club blanco tampoco tienen nada claro que el francés sea su fichaje estratégico

El Real Madrid salió al paso con un contundente comunicado en el que aseguraba que no estaba negociando con Kylian Mbappé. La rumorología sobre su fichaje se ha desatado tras comprobar que el francés va a salir del PSG, pero los blancos no tienen nada clara aún la operación y temen una reacción desairada de los qatarís, que podrían denunciar a los blancos y desestabilizar a la plantilla con ofertas millonarias.

La alarma saltó en el Bernabéu cuando medios de comunicación de medio mundo aseguraban que Mbappé estaba ya cerca de rubricar su llegada al Madrid. Los blancos siempre han mantenido que no hay nada de nada por el momento y quieren desmarcarse del delantero del PSG hasta tomar una decisión sobre si atacar o no definitivamente la operación. Hay dudas y, mientras tanto, prefieren no enfadar al club francés para no abrir una guerra que puede tener consecuencias nefastas.

El Madrid ya ha podido comprobar como se las gasta el PSG cuando se toca a sus jugadores. El Barça intentó ficharles a Marquinhos y Verratti y acabó escaldado con la fuga de Neymar. Este verano, el club frances también ha aprovechado la oportunidad para sacar a Dembélé en unas condiciones favorables.

Pero la clave de todo el asunto está en la falta de confianza del Madrid en Mbappé y su entorno. El futbolista ya les dejó tirados hace dos veranos cuando renovó por el PSG y rompió el acuerdo verbal que tenía con ellos. No se fían ni del jugador ni de su entorno, ni tampoco de sus demandas económicas. El Madrid solo irá a por él si se clarifica su situación y no entra en ninguna puja. O Mbappé negocia solo con los blancos o no vendrá. Y eso no debe estar seguro, por lo que el Madrid prefiere desmarcarse para evitar problemas.

Sorprendieron también las informaciones llegadas desde Alemania entorno al interés del Madrid en Jamal Musiala, otro de los cracks jóvenes de la elite europea. Aseguran que Musiala puede ser ahora el objetivo central de los blancos descartando a Mbappé. La operación gusta porque el jugador tiene una calidad tremenda, su ficha sería más asumible y el experimento con Bellingham ha ido a las mil maravillas.