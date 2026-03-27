El Madrid descarta a Rodri, y no llega a Vitinha ni Achraf

El Real Madrid peina el mercado para reforzar la plantilla de la próxima temporada. Ha fijado sus necesidades en el fichaje de uno o dos centrocampistas constructivos, un lateral derecho y un central. Carvajal, Alaba y Rudiger acaban contrato, mientras que otros como Ceballos, Fran García, Mendy o Gonzalo podrían salir.

La posibilidad de fichar a Rodri es una tentación para los blancos, que siempre lo miró con interés. Termina contrato con el Manchester City en 2027 y el jugador no descarta la posibilidad de fichar por los blancos. Sin embargo, el club busca otro perfil al del madrileño, que cumplirá los 30 años en verano y tiene un precio de mercado 75 millones de euros, y no saldría del City por menos de 60.

Vitinha

Un jugador que sí entraría en los planes del Madrid sería el portugués Vitinha. Un centrocampista que cumple los requisitos que necesita el equipo, creativo, dinámico y con llegada. Sin embargo, su fichaje es una misión imposible, uno de los motivos es que el jugador no quiere moverse de París: "¡Sería una tontería!".

Vitinha, el deseo imposible del Real Madrid / AP

"No creo que sea lo mejor para mí. Me encanta estar aquí en el PSG, y a mi familia también. Tenemos un grupo fantástico y un entrenador increíble”, dijo hace un par de semanas cuando le preguntaron por la posibilidad de fichar por los blancos. A eso se suma que tiene contrato hasta 2029 con un valor de mercado de 110 millones de euros, cantidad que sería insuficiente para el equipo parisino en caso de querer negociar.

Achraf

El último rumor sitúa a Achraf en el radar de los blancos. Pero tampoco. Su pasado madridista y su amistad con Mbappé es lo que más le acerca al Real Madrid. Tiene 27 años, contrato hasta 2029 y un valor de mercado de 80 millones. Al igual que su compañero Vitinha, el PSG tampoco negociará su salida y mucho menos por esa cantidad. Su regreso a Valdebebas es más un deseo del entorno que del club blanco.

Ni que decir tiene que sería tres magníficos refuerzos para el Madrid de la próxima temporada, pero la posibilidad de que llegue solo uno no pasa de la especulación de un mercado siempre vivo. El club se centra en otros objetivos que mejoren lo que tienen o, en su caso, de proyectos de futuro que encajen en lo que necesita el equipo.