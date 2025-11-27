El Madrid se desangra por arriba

El Real Madrid sufrió de lo lindo en el estadio Georgios Karaiskakis y salvó tres puntos importantes gracias a una nueva exhibición de Kylian Mbappé. Los blancos fueron un torrente ofensivo, pero en defensa sufrieron de lo lindo, sobre todo en jugadas aéreas.

Los griegos marcaron dos tantos de cabeza ante el Madrid. Algo que no es una novedad esta temporada. De hecho, de los 17 goles que le han marcado al equipo de Xabi Alonso este curso, siete han sido de cabeza. Un 41%, casi la mitad, una auténtica barbaridad.

Peligro constante por arriba

El Madrid siempre había sido un equipo rocoso atrás. De hecho, gran parte de los éxitos en la etapa de Ancelotti llegaron por la solidez defensiva y la capacidad de aguantar partidos en los que estaban siendo avasallados. Esto ha cambiado con Xabi.

Ante el Olympiaco quedó un gran señalado: Álvaro Carreras. El lateral tuvo que actuar de central por la gran cantidad de bajas que tenían los blancos y eso se notó mucho en este tipo de acciones. El gallego estaba totalmente perdido y no defendió bien a su marca ni en el gol de Taremi ni en el posterior de El Kaabi.

Cada centro que los locales metían al corazón del área de Lunin era peligro real para el Madrid. El ucraniano salvó en varias jugadas el empate y algunas se marcharon rozando el palo. Los blancos saben que no pueden ser tan frágiles en estas acciones si quieren competir en Europa.

Muriqi: 2-1 vs Mallorca Etta Eyong: 1-4 vs Levante Le Normand: 1-0 (5-2) vs Atleti Sorloth: 2-2 (5-2) vs Atleti Mac Allister: 1-0 vs Liverpool Taremi: 2-3 (3-4) vs Olympiacos El Kaabi: 3-4 vs Olympiacos

El encuentro en Grecia fue uno de los más flagrantes en ese aspecto junto al derbi en el Metropolitano. Ese día los blancos recibieron dos tantos de cabeza: el primero de Robin Le Normand y el 2-2 de Sorloth. El derbi fue el primer día que se cuestionó la calidad defensiva en ese aspecto de Carreras y Huijsen, dos fichajes que hasta el momento estaban sacando un sobresaliente en su temporada de debut como merengues.

Huijsen no estaba en el Pireo por lesión, pero Carreras, que tuvo que actuar de central de emergencia, sufrió mucho ante dos delanteros rematadores y altos como el iraní y el marroquí.

De hecho, este tipo de delanteros se le atragantan al Madrid. Además de Taremi y El Kaabi, otros arietes han conseguido perforar la portería blanca: Muriqi, Etta Young y Sorloth. Los otros dos tantos de cabeza los marcaron Le Normand y Mac Allister. El tanto del argentino fue la única manera con la que el Liverpool pudo superar a Courtois en Anfield.

Muriqi le marcó al Real Madrid / Agencias

Xabi Alonso ha detectado el problema y lo tiene que resolver. El retorno de Huijsen y Rüdiger será clave para reducir el peligro aéreo, pero la colocación en el campo y evitar que los rivales centren con facilidad será clave para resolver el problema.