El Madrid depende de las paradas de Courtois y los goles de Mbappé

Ser portero de un equipo grande no es nada fácil, y tampoco ser el responsable de marcar los goles. El Real Madrid ya depende de las paradas de Courtois y de los goles de Mbappé. Sin ellos, los blancos no estarían donde están, primeros en la Liga y pleno en la Champions. El belga es un seguro de vida bajo palos, y el francés un martillo pilón en el área rival.

Salvador

Courtois cumplió 300 partidos ante la Juventus defendiendo la portería del Real Madrid, 119 de ellos sin encajar ni un gol, algo que esta temporada ha conseguido en cinco de los 12 partidos que llevan disputados. Ante la Juve, volvió a ser solvente para frenar los intentos italianos de perforar su portería, con cinco buenas paradas además de las salidas por alto que evitaron remates rivales en los córners o centros desde las bandas.

Mbappé, no marcó, pero fue la amenaza permanente de una defensa que duplicaba o triplicaba la vigilancia cuando le llegaba el balón, conscientes de que si le daban un metro, lo pagarían. Es el segundo partido en el que el francés no marca esta temporada de los doce que ha disputado. Sus datos son irrefutables para demostrar que sin sus goles el equipo no estaría donde está.

Goles, goles, goles

Lleva la mitad de los tantos blancos en la Liga, 10 de 20 (50%) y 5 de 8 en la Champions (62,5%). La suma final es de 15 goles de 28, lo que supone más de la mitad 53,57%. Además, sus goles han dado tres victorias directas al Madrid y ha abierto los marcadores en otros tres partidos. Lleva 15 goles en 12 partidos, a los que suma otros tres con Francia en otros tres encuentros. En total, 18 goles en 15 partidos.

La vara de medir el rendimiento de Courtois es más difícil de definir, pero ha encajado 10 goles en 40 disparos recibidos en los doce partidos que ha disputado. Se le mide más por las paradas salvadoras, como ante el Getafe donde evitó el empate en la última jugada con un paradón a los pies de Kamara. O ante la Juventus, en otra salida a los pies de Vlahovic que hubiese supuesto el 1-1. El belga tapa las grietas del Madrid como equipo.