El Madrid denunciará a la FIFA los perjuicios arbitrales por el 'caso Negreira'

El Real Madrid está preparando un informe que enviará a la FIFA para demostrar que el club blanco fue perjudicado arbitralmente durante más de 20 años, coincidiendo con el período en el que el FC Barcelona estuvo pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, a cambio de recibir informes sobre los colegiados de LaLiga.

Así lo ha informado 'El Chiringuito', asegurando que Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del fútbol mundial, está al corriente de la situación y sabe que este informe, que incluye vídeos y demás documentación, llegará a los despachos de la FIFA en los próximos días.

Recordemos que el Real Madrid se personó como acusación particular en el juicio por el 'caso Negreira', después de que la jueza considerase que el club blanco fuese "parte ofendida o perjudicada en relación al delito de corrupción deportiva".

La entidad que preside Florentino Pérez sigue viviendo en una realidad paralela al considerar que el FC Barcelona fue beneficiado arbitralmente. “No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Un periodo que coincide, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país”, expresó el presidente blanco en la asamblea general ordinaria de finales de noviembre.