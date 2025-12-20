El Madrid dejó escapar a la nueva estrella del Bayern cuando tenía 10 años

La de Lennart Karl es una de las grandes irrupciones de la temporada. Con solo 17 años, el joven extremo alemán se ha afianzado como un jugador de cierta relevancia en el Bayern de Munich de Vincent Kompany. Acumula 20 partidos jugados esta temporada y, a pesar de que solo en la mitad ha sido titular, ya suma 6 goles y 2 asistencias.

Sus números y sus actuaciones le han convertido en uno de los jóvenes con un futuro más prometedor a nivel mundial. A pesar de su físico liviano, su agilidad, habilidad técnica, regate y buen disparo hacen de él un futbolista muy difícil de parar.

Karl celebra su gol contra el Sporting CP en la jornada 6 de la Champions League / Associated Press/LaPresse

En Alemania son muchos los que se han ilusionado con Karl, pero esta semana ha salido a la luz una noticia llamativa de su pasado. El periodista Sebastian Leisgang, muy cercano a la familia del jugador, ha revelado que el Real Madrid llegó a invitar al extremo a un entrenamiento de prueba en el Santiago Bernabéu en junio de 2018, cuando apenas tenía 10 años.

"Tuvo una prueba con el Real Madrid cuando tenía 10 años. Hubo concentraciones a nivel regional, una de ellas en Großkrotzenburg, en la región de Aschaffenburg. De allí avanzó a la siguiente ronda, que se celebró en Memmingen. Allí volvió a triunfar y fue invitado al Real Madrid y se le permitió jugar en el Bernabéu", explicó Leisgang.

Lennart Karl, en el Santiago Bernabéu cuando tenía 10 años / Bild

A pesar de todo, Lennart Karl no terminó uniéndose al Real Madrid: "Como saben, el acuerdo con el Real Madrid no salió bien en aquel entonces. El padre me contó después que estaba muy contento, porque tenía la sensación de que no se trataba realmente de su hijo, sino de negociar contratos para grandes agencias de representación. Por eso se frustró el acuerdo y, mirando atrás, la familia no se arrepiente en absoluto".

En el momento que hizo la prueba, Karl jugaba en las categorías inferiores del Eintracht de Frankfurt, que terminó dejando para irse al Viktoria Aschaffenburg como paso intermedio antes de fichar por el Bayern de Múnich en verano de 2022.