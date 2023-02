El Madrid se da un homenaje ante un manso Elche

El conjunto blanco ha vivido una noche muy plácida ante un colista que poco o nada se ha parecido al del último triunfo ante el Villarreal Asensio se ha gustado, Benzema ha superado a Raúl y Modric ha soltado un latigazo tremendo en el 4-0

Jamás ha ganado el Elche a lo largo de sus 100 años de historia. Y planteando y jugando partidos como el de esta noche, pueden pasar otros 100. Era casi una quimera que rascaran algo los de Machín, pero es que apenas han opuesto resistencia en el Bernabéu. El Madrid se ha dado un homenaje (4-0) y se coloca a ocho del Barça. Y es que no puede permitirse fallar más.

FICHA TÉCNICA Liga Santander RMD 4 ________________ 0 ELC ALINEACIONES Real Madrid Lunin; Carvajal (Odriozola, 69'), Militao, Alaba, Nacho; Camavinga, Valverde (Tchouaméni, 69'), Ceballos (Modric, 69'); Benzema (Mariano, 78'), Asensio (Arribas, 81') y Rodrygo. Elche Edgar Badia; Carmona, Diego González, Enzo Roco (Verdú, 57'), Magallán, Clerc; Raúl Guti (Cheikh, 58'), Gumbau, Fidel (Tete Morente, 57'); Nteka (Boye, 66') y Eze Ponce. Goles 1-0, Marco Asensio (8'). 2-0, Benzema (p, 31'). 3-0, Benzema (p, 45). 4-0, Modric (80'). Árbitro De Burgos Bengoetxea. TA: Mariano / Gumbau, Diego González. Incidencias Partido disputado en el Santiago Bernabéu ante 44.319 espectadores. El Real Madrid ofreció el título del Mundial de Clubes a su afición en los prolegómenos. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Turquía y Siria.

Empezó el partido con homenajes. A Modric, galardonado como jugador ‘más saludable’ por un patrocinador blanco. A la plantilla, que ofreció el Mundial de Clubes recién ganado en Tanger al Bernabéu. Todo iba encaminado a que el cuadro de Ancelotti se diera otro baño y masaje sobre el césped de su jardín. El colista a 12 puntos de la salvación era la víctima ideal para ello.

Y la verdad que los primeros minutos no fueron baño y masaje, sino sauna, chorros y baño turco, todo en uno. Cinco ocasiones más o menos claras en poco más de 10 minutos para el conjunto merengue. La primera, doble, tras una gran triangulación que terminaba con pase atrás de Rodrygo para Benzema. Karim, de tacón, no conseguía dar dirección a su remate; en el rechace de la defensa ilicitana, Militâo empalaba un latigazo potentísimo que no entraba de milagro. Aviso.

ASENSIO, ANTE LA PASIVIDAD GENERAL

En la siguiente no perdonaba Asensio. Colaboró, y mucho, la retaguardia del Elche. Eslálom de Asensio ante una pasividad pasmosa visitante y definición fácil. 1-0. Minuto 8. Badia blocaba poco después un tiro manso de Benzema y el ‘Halcón’ Valverde, de zurda, ajustaba perfecto. Pero se topaba con un arquero catalán que, para variar, mantenía a flote a los suyos. Unos minutos más o menos buenos del Elche dieron paso al siguiente mazazo. Penalti clarísimo por mano de Roco tras un cabezazo de Benzema. De Burgos ni dudaba y el propio Karim anotaba el 2-0 en el 31’. Con esa diana, superaba a Raúl en la tabla de goleadores históricos en Liga con 229 goles. 10 en el presente campeonato.

Antes del descanso aún tendría tiempo el ‘gato’ para añadir uno más a su casillero. También de penalti. ‘Penaltito’, para ser generosos. Rodrygo dejaba sentado con un recorte dentro del área a Diego González y la punta de su bota topaba con el pie del argentino. Muy leve, pero De Burgos no rectificaba. 3-0 al filo del descanso y todo visto para sentencia. Ah, un dato. Con esa pena máxima, el Madrid se convierte en el equipo de Europa con más señalados a su favor (10).

INSULSA SEGUNDA PARTE

Tedio absoluto tras el descanso en el Bernabéu. Plácido, muy plácido para el cuadro blanco, que se gustaba, tocaba sin casi oposición e intentaba deleitar a su gente en la grada. Machín intentaba espolear un poco a los suyos con un triple cambio. Cheikh, Tete Morente y Verdú, dentro. Muy poquito que contar en el primer cuarto de hora. Lo más destacado, una triangulación entre Valverde, Asensio y Rodrygo que terminaba con pase atrás para Karim, que remataba horroroso.

Intentando sacar cosas de debajo de las piedras. Algo 'positivo' del Elche en la segunda parte. Un 'tackle' tremendo de Clerc cuando Marco Asensio encaraba solo portería. La ha sacado limpia el canterano del Espanyol. Ni una ocasión más o menos decente registrada por parte de un cuadro ilicitano que poco o nada ha mostrado de ese orgullo y ese pundonor que dejó en el último triunfo ante el Villarreal. Una brisa de esperanza que se ha evaporado en el Bernabéu.

Odriozola, Mariano. Ancelotti aprovechaba y daba minutos a los que no habían rascado prácticamente nada el resto del curso. Y en todo ese contexto de relajación, el bueno de Luka Modric se sacaba de la manga un zarpazo seco desde la frontal en el 80'. 4-0. Mientras la mayoría de futbolistas sobre el césped no veían el momento de que De Burgos pitara el final, Rodrygo era de los pocos que seguía haciendo diabluras. Cabalgadas, filigranas. Buen encuentro del brasileño, al que solo le ha faltado el gol.

Se coloca a ocho el conjunto madridista. Con un ojo puesto en la ida de octavos en Anfield Road y el otro en el próximo compromiso liguero, puesto que no puede permitirse ni un pinchazo. Y será en El Sadar, donde las batallas suelen ser de altura. Poco se asemejará al paseo militar de esta noche en su coliseo.