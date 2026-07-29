El Madrid da la bienvenida a Dumfries con un vídeo hecho con IA: "No es tenis"

El Real Madrid ha tirado de inteligencia artificial para dar la bienvenida a uno de sus nuevos fichajes. El club blanco publicó este martes un vídeo en sus redes sociales con Denzel Dumfries de protagonista, recurriendo a una escena generada con IA que no ha tardado en llamar la atención de los aficionados.

En el vídeo aparece una grada llena de espectadores moviendo la cabeza de un lado a otro, como si estuvieran siguiendo el intercambio de golpes en un partido de tenis. Sin embargo, justo después aparece el siguiente texto: "No es tenis. Es Dumfries subiendo y bajando la banda. Bienvenido". Una forma original con la que el Madrid resume una de las principales virtudes del internacional neerlandés: su inagotable despliegue físico para recorrer el carril derecho.

El conjunto blanco ha apostado por la inteligencia artificial para dar un toque diferente a la hora de dar la bienvenida a su nueva incorporación. Dumfries ya se encuentra trabajando a las órdenes de José Mourinho tras incorporarse a la pretemporada en Valdebebas. El neerlandés, fichado procedente del Inter, competirá por un puesto en el lateral derecho con Trent Alexander-Arnold en una de las posiciones con mayor competencia interna.

Por ahora, la reciente incorporación apareció en las gradas durante el partido entre el Real Madrid y el Leganés, que terminó con triunfo para el conjunto de Mourinho (4-1) y con mucha participación de Alexander-Arnold en los goles.

Dumfries, entrenando con el Real Madrid / Real Madrid

Dumfries ha fichado por el equipo español después de que el conjunto que preside Florentino Pérez ejecutara su cláusula de 20 millones de euros. La salida de Dani Carvajal tras finalizar su contrato obligaba a los blancos a reforzar ese sector y en este caso se decidió apostar por un perfil experimentado.

A sus 30 años, el lateral neerlandés ha firmado un contrato de cuatro años, hasta junio de 2030, en los que espera poder ser importante en los planes deportivos de Mourinho.