En Madrid ya no se creen a Florentino Pérez: "Tiene que dar una explicación por la Superliga, no vale con leer tuits de periodistas amigos"

La gestión del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pocas veces había estado tan en entredicho como lo está ahora, desde que el empresario regresara al palco del Bernabéu en 2009.

El fracaso en los banquillos de Xabi Alonso, la eliminación en Copa, el papel en la Champions, la superioridad del Barça... el dirigente blanco tiene muchos frentes abiertos y poco a poco van desgastando a una opinión pública que había aplaudido su forma de hacer a capa y espada.

A todo ello, ahora se le suma la caída de la Superliga europea que lleva impulsando Florentino desde el año 2021, después de que Joan Laporta anunciara que la entidad azulgrana se borraba del proyecto de forma definitiva.

Florentino y Laporta se aliaron para defender la Superliga antes de que el Barça se echara para atrás. / SERGIO PEREZ / EFE

Esta podría ser la gota que ha colmado el vaso de la paciencia en la capital española. De momento, esta claro que al menos ha suscitado dudas sobre la capacidad del presidente de tirar adelante al club, según se ha podido escuchar en los medios madrileños.

Un buen ejemplo es la crítica que se ha podido escuchar esta semana en la Cadena COPE de la mano de dos periodistas reconocidos como Manolo Lama o Juanma Castaño, en 'El Partidazo'.

Lama, irónico con la caída de la Superliga

"Florentino Pérez ha resucitado al fútbol y lo ha curado", empezaba el comentarista de los partidos del Real Madrid, Lama, irónico. "Es el doctor Barbacid del fútbol, porque hace cuatro años que estaba muerto, en estado crítico", continuaba su crítica ácida.

El magnate español comentó en la presentación de la competición que uno de los motivos por los que era necesario un cambio era porque los niños ya no querían ver un partido entero porque se aburrían. Por eso, el periodista recupera esas declaraciones para preguntarse si es que ahora han recuperado el interés y por eso ya no es necesaria una Superliga defendida convencidamente durante todo este tiempo por el mandamás.

Finalmente, destaca que otra de las bazas para ir en contra de la actual Champions es que se iba a poder reclamar una demanda por daños y prejuicios a la UEFA que reportarían 4.500 euros al Real Madrid, dinero que con la bandera blanca levantada recientemente por el club, seguramente nunca vayan a existir, aunque la reclama sigue en pie.

"Estoy convencido que con la inteligencia de Florentino, no va a privar al Madrid de ganar esos 4.500 millones. Por eso no quita la demanda, porque está seguro que la va a ganar porque tenía el apoyo de la justicia en España, que hacía temblar a Ceferin. Florentino 'Barbacid' Pérez ha resucitado al fútbol y lo ha curado", sentenciaba Lama.

Castaño exige explicaciones

El presentador del programa, Juanma Castaño, iba en la misma línea: "Florentino ya no puede escapar, tiene que dar una explicación, no vale con leer tuits de periodistas amigos", comentaba. Por eso, apuntaba que el presidente debería regresar al lugar donde anunció el proyecto, 'El Chiringuito', y explicar por qué no ha salido adelante.

Pide que se haga balance y se analice los pros y los contras de estos años de guerra contra la UEFA. Lo que no se cree es que todo esto haya servido para defender los derechos televisivos del resto de clubes españoles que iban a participar en la Superliga, como una alma caritativa que tiene cura del prójimo.

"¿Tiene que ser el Quijote y quedar como el malo de la película para que todos los demás ingresen más dinero que nunca?", se pregunta el periodista.

Veremos qué siguiente paso da Florentino y si realmente da alguna explicación sobre el proyecto que llegaba para revolucionar el fútbol y que ha terminado como un sueño difuso sin el apoyo de nadie más que el de su propio creador.