El Madrid no se conformará con Huijsen: más fichajes en camino

El Real Madrid afronta uno de los mercados de fichajes más importantes de los últimos años para el club. Si las últimas temporadas se han caracterizado por la llegada de varias estrellas en puestos concretos (Bellingham, Mbappé) y jóvenes jugadores con mucho potencial (Endrick, Arda Güler), ahora el club apunta a dar un giro de timón para fichar a varios titulares de golpe y darle un aire nuevo a una plantilla que no ha cumplido las expectativas en la última temporada.

La decepción que ha vivido el equipo este curso coincidiendo con el auge del Barça de Hansi Flick y la realidad que han mostrado las lesiones obligan al Real Madrid a encontrar respuestas en un mercado de fichajes en el que tendrán que desembolsar una cantidad de dinero muy importante.

Alexander-Arnold y Huijsen, cerrados

Los dos primeros fichajes están muy claros y vienen a reforzar zonas que necesitaban urgentemente savia nueva. La defensa del equipo está muy tocada. En el lateral derecho, la salida de Lucas Vázquez es casi segura y Carvajal, que está cerca de recuperarse de una grave lesión de rodilla, tiene ya 33 años.

Mientras tanto, el centro de la zaga ha sido probablemente la zona más afectada por las lesiones. El nivel de Alaba desde que regresó de la lesión ha estado muy lejos del que mostró en su momento y, con 32 años y uno de los sueldos más altos de la plantilla, su continuidad está en duda. Rüdiger (32 años) viene acusando problemas físicos durante toda la temporada, obligado a forzar por el equipo, y el nivel que puede mostrar Militao cuando regrese es toda una incógnita.

Alexander-Arnold, en Anfield / X

Con esta situación, el Madrid ha decidido hacer un esfuerzo importante para traer a dos jugadores que apuntan a ser líderes en el equipo. Por un lado, Trent Alexander-Arnold, que llegará libre y que mejorará algunos defectos evidentes en la plantilla como la salida de balón. El inglés podrá alternarse con Carvajal, formando una dupla que aporta muchas variantes en una de las zonas en las que más ha sufrido el equipo esta temporada.

Por otro lado, el fichaje de Huijsen está prácticamente cerrado a falta de los últimos detalles. El Madrid fichará a cambio de 60 millones de euros a un central llamado a marcar una época. Un jugador que tiene todas las condiciones para triunfar y ser uno de los mejores en su posición, pero que ahora tiene que demostrarlo en un escenario de verdadera presión. Un fichaje tan necesario como evidente, especialmente si Xabi Alonso decide usar una táctica con tres centrales en algún momento esta temporada.

Carreras, favorito para el lateral izquierdo

Tras Alexander-Arnold y Huijsen, tocará mirar en el puesto de la defensa restante: el lateral izquierdo. Ni Ferland Mendy ni Fran García han sido titulares de nivel en esa zona, por lo que el equipo debe buscar un futbolista que cumpla ese rol y, probablemente, tendrá que dar salida a uno de los dos.

En este sentido, un jugador que precisamente estuvo en la cantera del equipo blanco ha irrumpido con fuerza: Álvaro Carreras. Su buen nivel mostrado en el Benfica ha llamado la atención de muchos equipos de Europa y el Madrid quiere adelantarse.

Álvaro Carreras, en un Benfica-Sporting. / Armando Franca / AP

El impedimento será su precio, ya que tiene una cláusula de 50 millones de euros, pero el equipo blanco ya ha empezado a trabajar para intentar rebajarla. Carreras se adaptaría a los dos posibles esquemas de Xabi Alonso (puede jugar tanto de carrilero como de lateral en defensa de cuatro) y apunta a ser titular en el caso de llegar, aunque tendrá que confirmar que su buen nivel esta temporada puede tener continuidad.

El ex del Manchester United no es la única opción que maneja el Madrid, que también tiene presentes en su lista dos nombres como los de Alejandro Grimaldo y Milos Kerkez. No obstante, el gran favorito a día de hoy es Carreras.

Portería, centro del campo y un posible atacante

Si bien estos son los fichajes que están más cerca de cerrarse, no serán los únicos. Uno de los expedientes que tiene que resolver el club es el de la portería y la posible salida de Lunin. El ucraniano tiene ofertas de otros equipos de Europa y tendrá que decidir si sigue a la sombra de Courtois o se marcha. En el caso de que ocurra esto último, Joan García, portero del Espanyol, sería el principal objetivo.

Joan García charla con Vinicius después de la victoria del Espanyol ante el Real Madrid / EFE

Un puesto en el que sí se fichará haya o no salidas será el del centro del campo. La falta de un creador de juego ha hecho mucho daño al equipo y ni Modric ni Ceballos tienen su continuidad asegurada. En este sentido, el Madrid sondeará el mercado para buscar un futbolista de ese perfil, aunque en este caso no será una operación tan urgente como las que ha habido en los tres puestos de la defensa.

El último jugador que llegará sería un atacante, aunque está por ver el perfil. Este fichaje solo se daría en el caso de que haya una salida, como podría ser la de Rodrygo. El Madrid debe decidir si opta por ese 'perfil Joselu' que tanto ha echado en falta esta temporada o si, por el contrario, busca un jugador que pueda actuar en banda.