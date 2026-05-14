El Madrid confía en que la UEFA castigue al Barça

En una rueda de prensa en la que convocó elecciones anticipadas a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez tuvo tiempo, entre otras cosas, para cargar con dureza contra el 'Caso Negreira', asegurando que la UEFA "meterá mano" y sancionará al Barça.

"La UEFA meterá mano en el tema Negreira porque no puede consentir que el fútbol más importante, que es el de Europa…", declaró Pérez. "Veremos qué pasa por lo penal y luego por lo deportivo. Yo he venido a luchar, no a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona".

Florentino Pérez en rueda de prensa / Juanjo Martin

El presidente madridista insistió en varias ocasiones en la gravedad del caso: "Vamos a luchar. Yo lucho contra todos. La corrupción sistémica que hay del 'caso Negreira'. ¿Cómo que hay que olvidar? Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que enviaré a la UEFA cuando acabe la competición. Ya hablé con ellos. No hay precedente así en el fútbol mundial en la historia. Es el mayor caso de corrupción de la historia".

Pérez también preguntó retóricamente: "¿No les da vergüenza lo que ha pasado este año con Negreira? Que se lo vamos a explicar a la UEFA. No hace falta comprar árbitros".

El argumento del Real Madrid: el reglamento de la UEFA

Según informa AS, desde el club blanco están convencidos de que la UEFA actuará de facto. El club se apoya en el artículo 4 del reglamento disciplinario de la UEFA.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, antes del inicio del encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions. / Kiko Huesca / EFE

"Si, sobre las base de todas las circunstancias y la información disponible a la UEFA, la UEFA concluye a su entera satisfacción que un club ha sido directa y/o indirectamente involucrado desde la entrada en vigor del artículo 50 (3) de los Estatutos de la UEFA, es decir, del 27 de abril de 2007, en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, la UEFA declarará que dicho club no podrá participar en la competición. Esta inelegibilidad es eficaz sólo para una temporada de fútbol."

"Al tomar su decisión, la UEFA puede confiar, pero no está obligada por una decisión de un organismo deportivo nacional o internacional, tribunal arbitral o un tribunal estatal. La UEFA puede abstenerse a declarar que un club no pueda participar en la competición si la UEFA está satisfecha del impacto de la decisión adoptada en relación con las mismas circunstancias de hecho por un organismo deportivo nacional o internacional, tribunal arbitral o tribunal estatal ya ha tenido el efecto para evitar que el club participe en una competición de clubes de la UEFA".

Esto indica que la UEFA tiene potestad para decretar la prohibición del Barça en competiciones nacionales bajo el mando del CTA. Se desconoce el alcance de esta posible sanción al tratarse de un pago continuado y no de un partido concreto.

No tendrá recorrido

Sin embargo, fuentes de la propia UEFA consultadas por SPORT han enfriado las expectativas de una sanción europea. Consideran que el 'Caso Negreira', al igual que otros asuntos judiciales en curso, pertenece al ámbito puramente nacional. La UEFA puede seguir el caso de cerca (como hizo con el 'Financial Fair Play' del Manchester City), pero no tiene previsto entrar a valorarlo ni emitir sanciones deportivas contra el Barcelona.

Florentino Pérez ha convertido el 'Caso Negreira' en uno de los ejes centrales de su posible precampaña electoral, posicionándose como el máximo defensor de la "limpieza" en el fútbol europeo frente a lo que considera una corrupción sistémica. Queda por ver si el dossier de 500 páginas que prepara el Real Madrid logrará mover a la UEFA o si, finalmente, el asunto quedará circunscrito a los tribunales españoles.