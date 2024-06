El Madrid comprará a Joselu para ayudarle a ir a Qatar

El Real Madrid ejecutará la opción de compra que tiene sobre Joselu, pagando 1,5 millones de euros al recién ascendido Espanyol. La intención del Madrid es ayudar a salir a Joselu hacia Qatar y por eso pagará la cláusula que tiene de compra, según informa el diario 'AS'. El club blanco no tiene ninguna intención de retener a Joselu y ya ha avisado al club perico que tiene la intención de ejercer la compra, con plazo hasta el 30 de junio.

El Madrid había comunicado al propio jugador de sus intenciones de que continuara en el Bernabéu. Las últimas informaciones aseguran que cobrará unos 8 millones de euros por temporada en el Al-Gharafa, una suma de dinero mucho más alta de la que podría recibir en Madrid. La idea principal era no comprar a Joselu y que fuera el Espanyol el que se sentara a hablar la salida con el propio jugador, pero su presidente, Mao Ye, ha asegurado que Joselu le queda contrato con el Espanyiol y que no tenía intención de ponérselo fácil: “Joselu tiene un año más de contrato, si el Madrid no ejecuta la opción de compra antes del 30 de junio. Si Qatar le quiere ha de negociar con el Espanyol, y no hemos recibido nada; pero hasta el 30 de junio está la posibilidad que el Madrid ejecute esa opción”, decía Mao en 'Rac1'.

Ayuda del Madrid a Joselu

La idea del Madrid es facilitar la salida del jugador hacía Qatar y no hacer beneficio económico de Joselu. Como mucho, pedir el dinero que pagarán al Espanyol. Joselu llegó al Madrid en calidad de cedido para ser el sucesor de Benzema. Sin ser titular, en Madrid han quedado muy contentos consu rendimiento.

Joselu ha ganado la Liga, la Champions y la Supercopa de España en su temporada con el club blanco, llegando a jugar en 49 partidos y anotar 17 goles, dos de ellos contra el Bayern de Múnich para meter al Madrid en la final de la Champions. Sin duda, el paso de Joselu por el fútbol español llegará a su fin.