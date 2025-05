El Madrid lo tiene muy claro: el Clásico decidirá algo más que LaLiga

Todo pasa por el Clásico. En el Real Madrid lo tienen muy claro. El partido ante el Barça en Montjuic será decisivo a muchos niveles. El primero y más importante, a nivel clasificatorio. Si bien ganar no cambiará las posiciones, todo lo que no sea un triunfo y sumar tres puntos ante los de Flick prácticamente condenará al equipo blanco a un final de temporada sin títulos.

Más allá de los trofeos que alzó, todavía en 2024, en la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, ni siquiera una remontada milagrosa en Liga podría hacer que su temporada fuera un éxito, pero sí maquillaría en gran parte el decepcionante curso que ha tenido el club.

Teniendo en cuenta las expectativas que había en agosto, cuando Mbappé se sumó a un grupo que venía de ganar Champions y Liga, no cabe duda que el Real Madrid se ha quedado muy lejos de lo que prometía en verano.

Desde el conjunto blanco deslizan que, en caso de ganar al Barça, las opciones de alzar el título de Liga crecerían ostensiblemente. Existe la fuerte creencia de que el equipo de Hansi Flick podría dejarse puntos en el tramo final de la competición, ya sea por desgaste físico o por la presión que tendrán si el Madrid se pone a un solo punto.

En la capital se ve el partido como la posibilidad de ejercer un golpe moral sobre un conjunto blaugrana que ya vendrá tocado en lo anímico por la eliminación en Champions, a pesar de que desde el pitido final en Milán el Barça ya ha cerrado filas y ha insistido en centrarse en el Clásico, conscientes de la importancia del partido.

Pero el Clásico no solo será importante a nivel de Liga. Por un lado, el partido será también importante para Carlo Ancelotti y su imagen. Despedirse con cuatro derrotas en los cuatro partidos ante el Barça de esta temporada sería muy doloroso, especialmente por cómo se han producido dichos varapalos. El italiano afirmó que hablaría de su futuro el 25 de mayo, con el final de LaLiga, pero una debacle en Montjuic quizás podría adelantar el anuncio.

El partido también será vital para algunos futbolistas cuyo futuro está en el aire. Entre ellos, un Rodrygo que lleva meses pasando desapercibido. Desde el conjunto blanco no descartan, ni mucho menos, que el brasileño salga en unos meses, si bien no quieren venderle a cualquier precio. Su cartel se ha visto algo tocado por su rendimiento, pero en este Madrid de Vinicius, Mbappé y Bellingham no tiene el sitio que él mismo reivindica de manera directa o indirecta.

La titularidad del extremo es la gran duda del once de Ancelotti, con Arda Güler como principal alternativa para sustituirle como titular. Por el momento, el equipo se entrena con las piezas que tiene disponibles, sin contar con Alaba, Carvajal, Rüdiger, Mendy, Militao y Camavinga, ausencias confirmadas para lo que resta de temporada.

Del mismo modo que pasa con Rodrygo, un nuevo fracaso ante el Barça (sería el cuarto esta temporada, si bien en la Copa del Rey el equipo compitió mucho mejor) podría implicar un mayor número de decisiones en el próximo mercado de fichajes, haciendo crecer el enfado y la petición de cambios en la afición y el entorno madridista.