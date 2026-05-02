El Madrid tiene clara su prioridad en el mercado

El Real Madrid necesita reforzar la defensa, además del centro del campo. Los fichajes de Huijsen, Trent y Carreras del verano pasado se quedan cortos para el próximo curso, con otros tres jugadores que acaban contrato, Alaba, Carvajal y Rudiger; otro que no sale de la enfermería, Militao, y sobra uno de los tres laterales izquierdos.

Fin de contrato

La plantilla madridista ha tenido diez defensas esta temporada que se acaba, la continuidad de cuatro de ellos está en el aire y un quinto lleva tres años siendo víctima de las lesiones, Militao. Esto reduce a cinco fijos los que tiene para el próximo curso: Trent, Huijsen, Asencio, Carreras y Mendy.

Alaba, 34 años, no seguirá. Acaba el 30 de junio y dirá adiós a cinco años en el equipo. Carvajal espera una llamada del club para renovar, sale de una lesión complicada y le está costando recuperar su mejor nivel a los 33 años. Su continuidad está en el aire. Si encuentran un relevo, el actual capitán diría adiós a trece temporadas en la primera plantilla del Real Madrid.

Caso Militao

Rudiger, 33 años, también acaba contrato, pero sus dos últimas temporadas han sido buenas, convirtiéndose en el central más regular del equipo. Sobre el papel, el Real Madrid le ofrecerá un año más. Otra cosa es que lo acepte ante las ofertas que pueda tener.

Militao se lesionó en el partido ante el Alavés / Juanjo Martín / EFE

Por otra parte, el futuro de Militao, 27 años y con contrato hasta 2028, es complicado después de tres temporadas de lesiones. Acaba de pasar por el quirófano por una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. El tiempo de baja estimado es de cinco a seis meses. Volvería en octubre, pero repleto de cicatrices de ‘guerra’ que le convierten en un defensa de cristal.

Laterales

Por último, si hay cierto déficit en el lateral derecho y los centrales, en la banda izquierda sobra uno. Carreras, Mendy y Fran García son sus ocupantes. Uno de ellos podría salir, y el eslabón más débil es el de Bolaños de Calatrava pese a que siempre cumplió cuando fue utilizado. Sin embargo, defensivamente Mendy es el mejor y Carreras acaba de llegar pro 50 M€.

Esto supone que el Madrid necesita fichar tres defensas y traspasar otro para equilibrar la defensa y cubrir las carencias que se presentan para la próxima temporada. Un lateral derecho, en caso de que Carvajal no sea invitado a renovar, y dos centrales. En caso de no encontrar los relevos deseados, el club tiraría de la cantera siguiendo los pasos de los dos últimos años con Asencio, Gonzalo o Thiago.