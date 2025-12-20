El Madrid cierra 2025 en un Bernabéu de uñas

El Santiago Bernabéu despide 2025 en plena depresión futbolística. El Real Madrid recibe a un Sevilla que vive sumido en otra crisis, aunque la hispalense viene de más lejos. Dos equipos que no convencen y a los que una victoria endulzará unas Navidades en las que tendrán poco que celebrar. Xabi Alonso se mantiene el frente de la ‘banda’ blanca, esa que ni corre, ni juega, ni ilusiona y encima se ríen cuando reciben goles, mientras que Matías Almeyda tampoco se rinde al frente de un equipo estresado.

Hartos

El aficionado madridista recela de los suyos. El Bernabéu está de uñas, ha dejado de divertirse. Se ilusiona poco o nada harto de sufrir en cada partido. El “solo vale ganar” empieza a ofender con el potencial de esa plantilla. Un equipo que necesita los tres puntos para no perder el paso del Barça. No ilusiona ni el reto de ver a Mbappé cazar a Cristiano Ronaldo por ese récord goleador en un año natural después de un 2025 que ha sido una tortura. Necesita un doblete para a escribir su nombre en solitario en la historia del club.

El Sevilla también llega quebrado tras caer en la Copa en Vitoria y quedarse sin otra competición salvo luchar en la Liga por un puesto decoroso. Dos equipos irregulares, que le ponen ganas, que quieren pero que no pueden. “Mentalmente, no nos modifica la derrota en la Copa, hay pocos días para quedar llorando por los rincones”, expresa Almeyda, que lucha contra la depresión de un sevillismo que deportiva e institucionalmente no acaba de ver el final del túnel.

Demasiadas dudas

Xabi tiene muchas dudas, tantas que hará un entrenamiento matinal para saber en qué estado se encuentran Valverde, Asencio, Alaba, Camavinga y Mendy. Recupera a los que descansaron en Talavera, Courtois, Vinícius y Rudiger. Sigue con las bajas de Carvajal, Militao y Trent, además de los sancionados Endrick y Carreras a los que se suma la marcha de Brahim a la Copa de África.

Otras seis bajas, aunque el tolosarra ya está acostumbrado por ese desconcierto médico institucional para atajar tantas lesiones. Almeyda tiene las bajas de Azpilicueta, Nianzu y Vargas, y sin los nigerianos Ejuke y Akor, también en la Copa africana. La buena noticias es que recupera a Salas, Marcao y Nyland.