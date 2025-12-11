El Madrid cesará a Xabi Alonso si no gana al Alavés

El futuro del técnico del Real Madrid cada vez está más oscuro. La derrota frente al Manchester City ha aumentado aún más la grieta con el entrenador, pese a mejorar la imagen, y desde la planta noble de la casa blanca continúan las serias dudas sobre Xabi Alonso.

Según informó el programa 'Jugones' de La Sexta, “si el conjunto blanco no lograr derrotar el próximo domingo al Deportivo Alavés en Mendizorroza, Xabi Alonso no seguirá al frente del banquillo del Real Madrid”.

Una afirmación contundente en el programa que dirige Josep Pedrerol en el que se dejó claro que Xabi Alonso pende de un hilo. El tolosarra ya se la jugaba ante el Manchester City y solo le salvó ver a un Real Madrid con un mayor grado de interés y de intensidad. Sin embargo, para Florentino Pérez no parece suficiente argumento para tener más paciencia.

El FC Barcelona juega el sábado frente a Osasuna en el Camp Nou y, de vencer, se situaría a siete puntos de forma provisional sobre los madridistas. La presión sería máxima para el Real Madrid en su duelo en Mendizorroza en un final de año asfixiante para un equipo que ha desperdiciado en muy poco tiempo una ventaja de cinco puntos en el campeonato.

La clasificación en la Champions League es cómoda y con todas las opciones de entrar en el Top 8, pero es mucho peor en la Liga, donde poco a poco va perdiendo comba. Incluso, el Villarrreal y el Atlético de Madrid se le pueden echar encima.

Así pues, el Madrid está obligado a vencer al conjunto del Chacho Coudet en un estadio siempre complicado como es el del conjunto babazorro.