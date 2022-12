El Madrid, muy cerca de fichar a Bellingham

En Inglaterra aseguran que el centrocampista no desea volver a la Premier y se irá al club blanco El Madrid podría pagar más de 120 millones de euros por la estrella inglesa

Jude Bellingham va a ser una de las grandes estrellas del mercado de verano. El centrocampista del Borussia Dortmund tiene decidido salir de la Bundesliga este verano y los mejores clubs europeos estaban en la puja. Desde Inglaterra aseguran que el Real Madrid estaría cerca de firmar al joven futbolista por algo más de 120 millones de euros venciendo al Manchester City, que era el otro equipo bien posicionado para llevárselo.

Según 'The Sun', Bellingham no prioriza en estos momentos un salario récord sino que quiere dar los pasos idóneos para que su carrera sea exitosa. Y tiene claro que no desea regresar, por ahora, a la Premier League a pesar de que los mejores equipos ingleses le tienen en cartera. Su entorno ha hablado con Liverpool, United y City, pero no se ha llegado a ningún acuerdo aunque el club de Pep Guardiola está insistiendo porque le considera un fichaje estratégico.

El Madrid lleva meses hablando con Bellingham. El club blanco está en proceso de renovación de su centro del campo y el pasado verano ya salió Casemiro. Este mes de junio, Kroos podría anunciar que abandona la entidad blanca, mientras que Modric podría continuar una temporada más aunque en un rol más secundario. El Madrid desea incorporar, al menos, un centrocampista de primerísimo nivel y Bellingham es el elegido por los técnicos.

El club blanco, que ya pagó más de 80 millones por Tchouaméni está muy, muy confiando en fichar a Bellingham porque el futbolista habría dado su aprobación al fichaje desde antes del Mundial. Están trabajando en silencio y creen que no sufrirán otra derrota de mercado como sucedió con Mbappé.