El Madrid, camino del fracaso: peor que el año pasado

El Real Madrid empeora sus estadísticas de la temporada pasada después de jugar 34 partidos en todas las competiciones. El equipo blanco no ganó nada con Carlo Ancelotti, que acabó marchándose por un curso decepcionante. El italiano recogió los dividendos de su penúltima campaña con la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, pero fracasó en la Liga, la Copa, la Supercopa de España y la Champions.

Tres entrenadores

El club decidió sentar a Xabi Alonso para dirigir el Mundial de Clubes, en una maniobra que con el tiempo se ha calificado de apresurada. El técnico vasco hizo lo que pudo, y acabó el torneo goleado ante el PSG, que venía de proclamarse campeón de la Champions. El inicio de este curso fue bueno hasta que Vinícius le hizo la cruz, y se sumaron otros compañeros para que fuera despedido.

Arbeloa llegó como ‘bombero’ para intentar apagar el fuego, pero el equipo lejos de mejorar está empeorando. Lleva dos derrotas en seis partidos, por las cuatro de su amigo Xabi en 28, además de tres empates. El consuelo es que sigue vivo en la Liga y en la Champions, como hace un año, aunque las percepciones no invitan al optimismo. El equipo juega peor, reconociendo que sus partidos son una ‘juerga’, más divertidos, por imprevisibles.

Peores números

En una comparativa con los datos de hace un año a estas alturas, el Madrid tiene peores números en todos los sentidos salvo en los goles encajados, tres menos. En lo demás, acumula estadísticas negativas: ha ganado el mismo número de partidos, 24, pero suma cuatro puntos menos, 72-76. Lleva un partido perdido más, 7-6, y sus cifras goleadoras han caído con 10 goles menos, 77-87.

A estas alturas de la temporada pasada, Ancelotti insistía en que seguían vivos en la Liga y en la Champions, pero las sensaciones no eran buenas y el Barcelona se mantuvo firme en la competición doméstica para llevarse el título merecidamente. En Europa se cruzó con el Arsenal que lo eliminó en cuartos de final ganando los dos partidos. Esta temporada no mejora esos resultados y, lo que es peor, las impresiones del equipo son igual o más desalentadoras.