El Madrid y Camavinga, en sintonía: no habrá salida

El futuro de Eduardo Camavinga en el Real Madrid sigue siendo incierto. Su rendimiento no convence tras cumplir su quinta temporada en el equipo. Tiene contrato hasta 2029 pero el club está dispuesto a traspasarlo con la idea de buscar un relevo con mejores prestaciones. Jugadores como Enzo Fernández o Wharton están en la lista de posibles refuerzos

Mourinho decide

En cualquier caso, su continuidad va a depender de José Mourinho, que lo pondrá a prueba en la pretemporada que comienza el próximo lunes, aprovechando que no tendrá a los jugadores internacionales. El Madrid y el jugador han entrado en sintonía en los últimos días, ya que ambos son reacios a separar sus caminos, aunque por motivos diferentes.

Camavinga quiere seguir en el Madrid y el club no está dispuesto a regalar su traspaso. El francés se agarra a su contrato y a la posibilidad de que Mourinho vea potencial para sacar la mejor versión de un jugador de indudable calidad y de solo 23 años. Tiene margen de mejora pero, sobre todo, necesita un entrenador que dirija sus pasos.

Alaba y Carvajal han dejado el Madrid y Camavinga puede ser el siguiente / EFE

El Real Madrid, por su parte, se niega a traspasarlo por 50 millones de euros. Es su valor de mercado, pero considera que vale más después de alcanzar los 100 hace solo dos temporadas. Varios clubes han preguntado por él, incluso se lo habría ofrecido al City. Pero no lo venderá por menos de 70 M€ siempre con el visto bueno del jugador

Tiene cartel

No es el único. El PSG, que competió con los blancos por su fichaje cuando destacó en el Rennes, sigue interesado y estaría dispuesto a hacer una oferta tras normalizar su relación con el Real Madrid. Camavinga está bien valorado y consideran que regresar a la Ligue 1 le ayudaría a salir adelante tras las dudas que atenazan al futbolista.

Chelsea y Liverpool también han llamado al club blanco para conocer la situación del jugador. Tiene tres años más de contrato y es uno de los futbolistas que blindaron con una cláusula de mil millones cuando lo ficharon por 31 M€, más 9 en variantes.