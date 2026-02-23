Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Madrid

El Madrid calca el camino de fracasos del año pasado

La similitud de una a otra temporada marcan la irregularidad de un equipo incapaz de mantener una línea de identidad constante en la Liga, en la Champions League ni en la Copa del Rey

Los jugadores del Madrid siguen transmietiendo las mismas dudas que el año pasado

Los jugadores del Madrid siguen transmietiendo las mismas dudas que el año pasado / EFE

Alejandro Alcázar

Alejandro Alcázar

La derrota en Pamplona confirma la trayectoria errática del Real Madrid, que calca a lo sucedido la temporada pasada, en la que fracasó sin ganar ningún título. A estas alturas de curso, con 38 partidos disputados, tiene datos similares a los del año pasado, 84 puntos de 114 posibles en todas las competiciones, e incluso peores en los goles a favor y en contra.

Fuera de la Copa

Hace un año, no había sido eliminado de la Copa, final que alcanzó aunque luego la perdió contra el Barcelona. Ahora, un equipo de Segunda División, el Albacete, le dejó fuera en una tarde bochornosa. Un golpe achacable a la dirección del club, que decidió echar al entrenador, Xabi Alonso, el día antes de jugar la eliminatoria en casa del equipo manchego.

En la Champions sigue el mismo camino. Tampoco ha entrado en el top-8 para ahorrarse una eliminatoria. El año pasado eliminaba al City en dieciseisavos y al At. Madrid en octavos. Ahora, se las está viendo y deseando para dejar al Benfica en la cuneta después de que los portugueses evitaran que se ahorrase una ronda y, encima, pintándoles la cara.

Futuro difícil en Champions

Ahora se le complica el trayecto para los octavos, donde podría volver a verse las caras con el City o el Sporting de Portugal como mal menor. Y en cuartos viene el premio gordo con el ganador de la eliminatoria entre el Arsenal o el Bayern, primero y segundo de la fase regular, que se medirán al ganador del cruce Atalanta-Borussia, con ventaja de los alemanes por 2-0 en el primer partido.

Comparativa del Madrid del año pasado a este

Comparativa del Madrid del año pasado a este / EFE

En la Liga se ha repetido lo sucedido el año pasado. Empezó a perder el título en Pamplona en la jornada 24, cuando arrancó un empate (1-1) que dio la opción al Barcelona de darle caza en la clasificación. A partir de ahí, los de Flick construyeron un camino sólido para proclamarse campeones.

Repite fallos en la Liga

Ahora, en la jornada 25 de Liga, los blancos salen de Pamplona peor parados, con una derrota que vuelve a dejar en evidencia las limitaciones competitivas que tiene. Una plantilla de señoritos que eligen donde dar la cara y donde no. En Pamplona solo se salvaron Vinícius y Courtois. Del resto, no se salva ni Arbeloa.

El resultado final es que calca los números de hace un año en 38 partidos disputados. Este año ha ganado uno más, pero ha empatado tres menos por lo que suma los mismos puntos que entonces, 84. En cuanto a goles, lleva cinco menos que hace un año, 90 por 85, y ha recibido dos más, 42 por 40. Datos que reflejan la irregularidad de un equipo que vuelve a balancearse en el alambre del fracaso.

