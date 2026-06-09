El Madrid se va a por Calafiori, un viejo conocido de Mourinho

Días agitados en el Real Madrid. La actualidad gira este martes sobre dos focos: la llegada de Mourinho a la ciudad este martes, para su presentación el miércoles, y la atracción por identificar quién será ‘Mr.X’, el jugador por el que Florentino ofrecerá “por lo menos” 150 millones de euros. Mientras tanto, en el club se trabaja con otras opciones menos mediáticas, pero tanto o más necesarias. El último nombre en sumarse a la agenda es el de Calafiori.

En busca de un defensa versátil

Según ha adelantado el diario As y ha confirmado la prensa italiana, el club blanco habría sondeado la incorporación del lateral italiano. Un perfil versátil, que también puede jugar de central. Es una opción en el mismo camino que la de Josko Gvardiol. El del Manchester City es otro de los jugadores que está en la agenda de un Madrid que ha convertido el refuerzo de la defensa en su verdadera obsesión.

Calafiori, al igual que Konaté o Dumfries, contaría con el visto bueno de Mourinho, que retornará al club blanco 13 años después para ser el entrenador y algo más. Un planificador deportivo que independientemente de los títulos que pueda lograr fije las bases de la reconstrucción de un Real Madrid que viene de dos temporadas en blanco.

De acuerdo con Gianluca Di Marzio, especialista en fichajes de Sky Sport, los contactos todavía no han pasado de una mera conversación telefónica. Con un valor de mercado de 55 millones, el lateral tiene contrato hasta 2029 con el subcampeón de la Champions, por lo que el Real Madrid tendría que irse a una negociación que sería llevada a cabo por Alessandro Lucci.

Coincidió con Mourinho en la Roma

El propietario de World Soccer Agency, a la que pertenece el futbolista italiano, fue clave en la llegada del jugador al Arsenal después de que media Serie A buscase su contratación. A Calafiori las lesiones le lastraron este curso a un papel menos protagonista con Mikel Arteta. Disputó 36 partidos disputados en los que ha acumulado más de 2.200 minutos. En la final de Champions que perdió el conjunto inglés, después de ganar la Premier tras dos décadas, el jugador pretendido por el Real Madrid no disputó un solo minuto.

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Calafiori coincidió con Mourinho en la Roma. Aunque en su expediente está el batacazo por 6-1 que el conjunto italiano se llevó contra el Bodø/Glimt en la Conference League. Despuntó a los 16 años como uno de los defensas más prometedores de Europa. Todo cambió en 2018, cuando una grave lesión de rodilla durante un partido de la Youth League puso en serio peligro su continuidad en el fútbol profesional. El portugués confió primero en él, pero después le condenó a una cesión en el Genoa que sería clave para su relanzamiento.