El Madrid busca la paz con el Bernabéu

La derrota ante el Real Betis y el planteamiento defensivo ante el Inter caldearon el ambiente en el Bernabéu. Hoy, el Real Madrid volverá a verse las caras con su público en la quinta jornada de Liga ante el Rayo (21:00h). El estadio merengue no perdonó a los blancos a pesar de que lograron su primera victoria en Champions ante el conjunto italiano. Los de Mourinho escucharon los silbidos de su afición en varios tramos del encuentro por la superioridad del rival, y el más señalado terminó siendo Vinicius. El ambiente no es precisamente el mejor en Concha Espina.

A pesar de este contexto, el conjunto blanco recibirá a un rival al que no se le da nada bien visitar el Bernabéu. El Rayo Vallecano ha perdido en 20 de sus 23 visitas al templo madridista y únicamente ha conseguido sacar una victoria y tres empates en toda su historia.

Un Rayo Vallecano herido

Para colmo, el inicio de temporada del Rayo tampoco está siendo nada positivo. Después de perder la final de la Conference League la pasada campaña, el conjunto madrileño solo ha ganado uno de sus cuatro primeros partidos con su nuevo entrenador. La salida de Íñigo Pérez y los problemas logísticos derivados de tener que disputar sus encuentros como local en Butarque están afectando a un equipo que no llega en su mejor momento a su visita al Santiago Bernabéu.

Bellingham celebra el primer gol del Real Madrid contra el Málaga. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Madrid necesita volver a sumar de tres en Liga para evitar que el Barça se escape más en estas primeras jornadas, aunque el encuentro también puede convertirse en una prueba importante para algunos jugadores que están contando poco para Mourinho en este inicio de curso. Bernardo Silva, Camavinga y Güler volverán a estar disponibles tras cumplir su sanción en Champions, mientras que Tchouameni podría seguir sumando minutos de calidad para recuperar su mejor nivel.

También podría ser la oportunidad de ver por primera vez a Diomande en el once titular, después de cinco suplencias consecutivas. El costamarfileño es el segundo fichaje más caro de la historia del club y no está consiguiendo arrancar en sus primeros meses en la capital de España.