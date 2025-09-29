El Madrid busca líderes

La durísima derrota del Real Madrid ante su máximo rival de la capital deja al descubierto la falta de líderes en el equipo cuando las cosas van mal. Mbappé y Courtois deciden los partidos con sus goles y sus paradas, pero faltan perfiles que aporte carisma a la sala de máquinas.

Jugadores que pongan orden en un equipo que ha vuelto a demostrar, como la temporada pasada, que le falta personalidad en los momentos difíciles o críticos.

Fracaso de Valverde y Tchouameni

Ni Valverde ni Tchouameni tienen el liderazgo que tenía Kroos para sujetar a sus compañeros, bien respaldado por Modric o el propio centrocampista uruguayo. Fede demostró ser un excelente guardaespaldas, pero sin personalidad ni fútbol suficiente para asumir la dirección del juego o tirar de sus compañeros en los momentos difíciles.

Es más, es de los primeros en agachar la cabeza demostrando una mentalidad frágil. Vive cómodo como secundario y eso dice muy poco de él.

Tchouameni es un guerrero, pero sin balón. Un buen apoyo para el cerebro del equipo, pero no pasa de ahí. Tiene personalidad, pero no hace gala de ella. Como a Fede, le falta de fútbol con el balón en los pies. Güler apunta a ser el perfil más parecido al de Kroos, pero Xabi lo está mareando, moviéndolo de un lado hacia otro. Bellingham podría ejercer de líder, pero tanto Xabi como Ancelotti lo prefieren de media punta cuando podría ser un excelente cerebro.

Lejos de la última generación

El Madrid demostró en el derbi que sigue faltándole alma y personalidad en los momentos de la verdad. Es como aquella Quinta del Buitre que jugaba como los ángeles, pero que se arrugaba hasta desaparecer en ambientes hostiles.

Solo la última generación blanca juntó a jugadores carismáticos y ganadores como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo o Kroos. El alemán era introvertido, tiraba de sus compañeros con su fútbol de tiralíneas y los activaba para que cada uno mostrara su mejor versión.

Carvajal tiene carisma, amor propio, el que le falta a Valverde, Rodrygo, Camavinga o Carreras, que ha sido la última gran decepción. Son como oficinistas que fichan al salir. Es un Madrid sin sangre, sin corazón ni vergüenza torera en el que muy pocos se rebelan. Acaso Mastantuono, Carvajal, Ceballos, e incluso Vinícius, pero la plantilla blanca es demasiado blanda de carácter y eso le pasa desde que se fue Kroos, que tenía la habilidad de dar esperanzas a sus compañeros con su fútbol arquitectónico. Un equipo que lleva más de un año desapareciendo en los grandes escenarios y ante los mayores retos. Justo lo contrario que sus antecesores.