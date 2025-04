El Madrid, al borde físico: seis fijos pasan de los 4.000 minutos

Carlo Ancelotti, como la mayoría de los entrenadores, se apoya en un núcleo fijo de jugadores durante toda la temporada. Los datos acompañan a esa filosofía del italiano, que apenas tira de secundarios cuando tiene disponibles a sus elegidos. Da igual que atraviesen o no un buen momento futbolístico o de forma física, que los pone obviando otras alternativas.

Valverde, incombustible

Valverde, Vinicius, Mbappé, Bellingham, Tchouameni y Rudiger son fijos en los once del italiano en cada partido. Todos ellos pasan de los 4.000 minutos de juego esta temporada, sumados los partidos disputados con sus selecciones, en las que también son fijos. En este grupo faltarían Courtois, Militao y Carvajal por culpa de las lesiones. Los nueve serían los habituales del italiano, a los que daría preferencia sobre los 13 jugadores restantes.

El más utilizado es el uruguayo Valverde, que se acerca a los 5.000 minutos, lleva más de 4.700’. El ‘Halcón’ jugó ante el Getafe su partido 60 (53 con el Madrid y 7 con Uruguay), uno menos que en toda la temporada pasada (61) y que superará, porque al Madrid le quedan un mínimo de nueve partidos por jugar: final de la Copa del Rey, cinco de Liga y tres seguros del Mundial de Clubes. Rudiger es el siguiente del ránking con más de 4.500 minutos en sus piernas repartidos en 54 partidos (5 con Alemania).

Más de 50 partidos

Vinicius es el tercero en minutos jugados de la plantilla madridista con casi 4.400’ y otros 54 partidos (seis con Brasil). Mbappé sigue a su compañero con cien minutos menos y otros 54 partidos (4 con Francia). No hay ‘quinto malo’ con Bellingham, a 50 minutos de Mbappé y 52 partidos a sus espaldas (6 con Inglaterra). Cierra esta clasificación Tchouameni, que pese a cinco partidos lesionado y dos sancionado, pasa de los 4.000 minutos en 51 partidos (4 con Francia).

El dato curioso lo protagonizan Modric, Rodrygo y Brahim que llevan 59, 55 y 54 partidos jugados respectivamente. No llegan a los 4.000 minutos al entrar en las rotaciones de Ancelotti y no ser titulares fijos a diferencia de sus seis compañeros. El croata ha sido titular 24 de los 51 partidos con el Madrid y 8 de inicio con su selección. El marroquí salió en el once en 21 de los 48 disputados y en 5 de seis con su país, mientras que Rodrygo ha jugado 38 de 47 de salida y 6 de 6 con Brasil.