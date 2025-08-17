El Madrid blinda a su joya y podría debutar ante Osasuna

El Real Madrid ha blindado a Thiago Pitarch, la nueva joya de Valdebebas. El joven centrocampista, que cumplió 18 años este mes, ha firmado una nueva renovación apenas ocho meses después de la anterior. Fue él mismo quien lo anunció en sus redes sociales con un mensaje de ambición: “Toca seguir trabajando más que nunca”. El movimiento confirma la confianza total del club en un futbolista cuya progresión ha roto todos los plazos.

En enero, Pitarch pasó del Juvenil B al A y renovó hasta 2027. Ahora, tras un verano de ensueño en el que ya se estrenó con gol ante el Leganés, en el amistoso a puerta cerrada, y dejó destellos frente al Tirol, el Madrid acelera para blindar a un jugador que ha impresionado.

Thiago Pitarch, entrenando junto a Vinicius / Real Madrid

Arbeloa fue su gran valedor en la cantera, pero ha sido Xabi Alonso quien le ha abierto las puertas del primer equipo. El técnico quedó encantado con los informes y el 'feedback' de La Fábrica y ya lo considera una opción real para sus convocatorias, incluida la del estreno liguero frente a Osasuna.

La operación también encaja en un contexto clave: el Madrid sigue rastreando el mercado en busca de un centrocampista que complete la plantilla tras la marcha de Kroos y Modric. Y en ese puzzle, Pitarch aparece como una de las piezas más prometedoras. Su talento y versatilidad podrían convertirle en una solución interna de futuro, evitando que el club tenga que mirar solo hacia fuera.

El hispano-marroquí puede ser clave

Thiago Pitarch Pinar, nacido en Fuenlabrada en 2007, mide 1,79 metros, es diestro y se caracteriza por su precisión en la distribución y su capacidad para abarcar varias posiciones. Puede actuar como mediocentro, mediapunta o incluso falso extremo, lo que multiplica sus opciones de tener minutos. Antes de llegar a Valdebebas pasó por la cantera del Atlético, Getafe y Leganés.

Con doble nacionalidad española y marroquí, Pitarch ya ha sido tentado por Marruecos, pero la RFEF reaccionó rápido y le citó para la Sub18. En Valdebebas confían en que sea internacional español y en que su futuro esté ligado al primer equipo blanco.

El propio jugador lo dejó claro en su mensaje en redes: “Es un orgullo poder seguir perteneciendo y defendiendo a este club. Ahora toca esforzarme cada día al máximo por este escudo, que no se merece menos”. La joya de La Fábrica ya está blindada y con vía libre hacia el futuro.