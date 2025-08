Madrid y Benfica ya negocian por Brahim

No lo tendrá nada fácil Brahim Díaz para contar con protagonismo la próxima temporada. Mbappé, Vinicius, Mastantuono, Bellingham. Las posiciones de ataque están muy muy cotizadas y aún podría caer algún fichaje más si se termina consumando la salida de Rodrygo Goes. De esta forma, no está descartada una venta o un préstamo del internacional marroquí, que tuvo bastante incidencia con Ancelotti el curso pasado pero sabe que con el nuevo técnico lo tendrá bastante crudo.

Tras no conseguir el fichaje de João Félix, el Benfica sigue buscando un jugador creativo para jugar por detrás del delantero y los responsables deportivos del club ven en Brahim Díaz un jugador capaz de dar garantías inmediatas. 'CNN Portugal' informó recientemente del interés de los lusos en el hispanomarroquí y 'Record' actualiza ahora el estado de las negociaciones asegurando que ya hay conversaciones entre los dos clubes.

SIN INCIDENCIA EN EL MUNDIAL DE CLUBES

En el Mundial de Clubes Brahim no fue titular y solo jugó 104 minutos, un mensaje claro de Alonso respecto al papel que pueda tener los próximos meses en la entidad madridista. Se ha hablado las últimas semanas de una oferta del Fenerbahce de José Mourinho y ahora parece que es el Benfica quien está apretando más. En principio, la idea de las Águilas sería la de conseguir su pase en forma de préstamo. También entidades de Oriente Próximo (Catar y Arabia) habrían mostrado su interés por el extremo.

Alderete ante Brahim / EFE

Cabe recordar que Madrid y Benfica ya han establecido negocios fructíferos este verano (sobre todo para el club portugués) con el traspaso de Álvaro Carreras por 50 millones de euros. Veremos qué termina decidiendo la dirección deportiva blanca al respecto de la figura de Brahim.