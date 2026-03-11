El Madrid avisa a su grada de animación ante la amenaza de la UEFA: ni banderas de España ni comentarios a Guardiola

Gran noche de fútbol la que se vivirá este miércoles en el Santiago Bernabéu, que recibirá al Manchester City en el partido de ida de los octavos de la Champions. Los de Arbeloa, tambaleándose por la acumulación de lesiones, tendrán que intentar sacar un resultado favorable de cara a una vuelta en el Etihad que, esta vez, no podrá contar con la mística de una hipotética remontada en su feudo.

Será el sexto año consecutivo en el que ambos equipos se enfrentan en una eliminatoria europea. Los blancos han superado a los 'citizens' en los dos últimos dos años en duelos de muchos goles y espectáculo, dignos de las mejores noches de Champions, pero no exentos de polémica, sobre todo en las gradas. Y es que hay un patrón que se ha repetido varias veces cuando el City visita la capital y ante el cual, esta vez, el club se ha puesto firme.

Hostilidad bajo vigilancia

Guardiola no es bien recibido por el madridismo. Sus años en el Barça, dirigiendo a un equipo que dominó el mundo, fueron para el eterno rival una época de agonía y derrotas imborrables. Fuera del banquillo azulgrana, el de Santpedor ha visitado el Bernabéu múltiples veces, siempre con un recibimiento hostil. Los insultos recurrentes al técnico por su pasado culé y su postura catalanista han escalado a un punto que pone en riesgo los estándares de la UEFA.

De hecho, existen dos precedentes recientes que han hecho que el organismo europeo lance un aviso serio de cara a este partido. Los cánticos homófobos del pasado diciembre hacia su persona y la imagen de un aficionado realizando el saludo nazi ante el Benfica obligaron a la UEFA a intervenir con la advertencia de que, si los incidentes persisten este miércoles, habrá un cierre parcial de la grada.

Héctor González adelantó en 'El Larguero' de la Cadena SER que "no va a haber banderas de España ni menciones a Guardiola en el Fondo Sur por advertencia del Real Madrid a la Grada Fans". La multa de 15.000 euros por el saludo nazi vino acompañada de un aviso de cierre si se repite cualquier violación de la normativa de respeto. Por ello, el club ha comunicado a los 2.000 aficionados que ocupan esa zona que deben evitar que esto suceda a toda costa.

González añadía que los integrantes de este sector deberán ir vestidos de blanco y solo podrán portar banderas del Madrid; nada de simbología ajena al club, ni siquiera las banderas de España que suelen verse en ese fondo. Además, existe la consigna de que, si el resto del estadio canta contra Guardiola, la grada de animación no puede secundar esos cánticos. Es la tercera vez en dos meses que el club da instrucciones directas a este sector, tras pedirles que aplaudieran en lugar de pitar en el partido del Levante posterior a la eliminación de Copa ante el Albacete.