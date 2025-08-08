El Madrid, muy atento: El Como rechaza 40 millones por Nico Paz

Nico Paz alcanzó un nivel muy alto la pasada temporada. El jugador argentino, que llegó al Como a cambio de 6 millones de euros, demostró rápidamente ser una ganga y terminó el curso con 6 goles y 8 asistencias en 35 partidos, siendo un jugador fundamental para Cesc Fàbregas. Por si fuera poco, también debutó con la absoluta de Argentina, con la que ya suma tres encuentros.

Tras un año excepcional, el Real Madrid valoró seriamente su reincorporación para el nuevo proyecto de Xabi Alonso, pero finalmente tomó la decisión de no ejecutar la cláusula de recompra de 8 millones de euros, al menos por ahora.

Pero el equipo madridista no es el único que estaba pendiente de Nico Paz. Según apunta el periodista especializado en fichajes Gianluca Di Marzio, el Como habría rechazado recientemente una oferta de 40 millones de euros del Tottenham para hacerse con el argentino.

Nico Paz, durante un partido con el Como. / AFP7 vía Europa Press

El mismo medio apunta que el conjunto italiano valora al argentino en 70 millones de euros y que haría falta una oferta de al menos 60 millones de euros para que se iniciaran las negociaciones. Sería un traspaso que rompería todos los récords para el Como, convirtiéndose en la venta más cara de la historia del club, muy por encima de los 8 millones de euros que Olympiacos pagó por Strefezza este mismo verano.

Desde hace un tiempo, el Como está intentando negociar con el Real Madrid para quitar todas las cláusulas que el conjunto blanco incluyó en el contrato, buscando controlar al 100% el futuro del futbolista. El equipo blanco mantiene el 50% de los derechos económicos del futbolista y ante cualquier posible venta, tendría mucho que decir.

Cesc Fàbregas ante el Hellas Verona de la Serie A / Emanuele Pennnacchio / EFE

El conjunto de la capital española tiene una opción de recompra de 8 millones de euros en el verano de 2025, otra de 9 millones de euros en el de 2026 y una última de 10 millones de euros en 2027. Son cifras que actualmente están muy por debajo del valor real del futbolista, motivo por el que el Como está intentando pagar una cantidad significativa para que el Madrid acepte eliminarlas.

El Tottenham no es el único equipo de las grandes ligas europeas que va detrás de Nico Paz a día de hoy. El argentino despierta mucho interés. Eso sí, Cesc insiste en que el futbolista es fundamental para su proyecto y quiere mantenerle en la plantilla a toda costa.