El Madrid apunta a Manu Koné para reforzar su centro del campo

El Real Madrid da prácticamente por cerrado su mercado en el apartado de llegadas. Sin embargo, en Valdebebas no se descarta que los últimos días de la ventana puedan provocar algún movimiento inesperado. Una salida importante podría cambiar los planes.

Y, en ese escenario, hay un nombre sobre la mesa. Según informó AS, el Real Madrid sigue de cerca a Manu Koné, centrocampista de la Roma, como una posible opción para reforzar la medular si se produce alguna baja de peso. El francés tiene contrato con el club italiano hasta 2029 y su salida podría rondar los 60 millones de euros.

El centrocampista que sorprendió en el Mundial

Koné, de 25 años, se ha convertido en uno de los mediocampistas franceses con mayor crecimiento en los últimos tiempos. Es un jugador físico, de 1,85 metros, con capacidad para recuperar, conducir y jugar en diferentes posiciones del centro del campo. Puede actuar como mediocentro o como interior y combina un importante despliegue con una buena salida de balón.

Manu Koné, jugador de Francia / EUP

Su última temporada en la Roma también explica el interés. Disputó 37 partidos, acumuló más de 2700 minutos, firmó dos goles y tres asistencias y mantuvo una notable regularidad. Pero fue con Francia donde terminó de confirmar su salto. La lesión de Aurélien Tchouaméni durante el Mundial abrió la puerta a Koné, que asumió protagonismo en el centro del campo y dejó muy buenas sensaciones. Disputó cinco partidos en el torneo, cuatro de ellos como titular, y acumuló más de 380 minutos.

Su presencia ya había llamado la atención en la convocatoria de Didier Deschamps. Koné ganó peso en la selección hasta situarse por delante de Eduardo Camavinga en la jerarquía del seleccionador francés, una circunstancia que sorprendió especialmente en el madridismo.

Un perfil híbrido que encajaría en una medular que ha cambiado mucho este verano. El doble pivote formado por Bernardo Silva y Fede Valverde, con Arda Güler como una de las alternativas, ha provocado que el futuro de otros centrocampistas quede bajo la lupa.

Camavinga y Tchouaméni, los dos escenarios

Una posible llegada de Koné solo tendría sentido si antes se produce una salida importante. Y los dos nombres que aparecen inevitablemente son los de Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

Camavinga ha visto cómo su protagonismo se reducía con cada cambio de entrenador, una situación que ya se había empezado a intuir tras la salida de Carlo Ancelotti, uno de los técnicos que más confianza depositó inicialmente en el francés. El Manchester United continúa atento a la posibilidad de reforzar un centro del campo que considera una de sus principales necesidades, aunque los numerosos refuerzos del club inglés hacen difícil pensar en una operación inmediata.

Camavinga, Tchouaméni y Salah en el Liverpool-Real Madrid. / Associated Press / LaPresse / LAP

También podría aparecer el Chelsea en escena. La salida de efectivos en la medular y la posible marcha de Enzo Fernández obligarían al conjunto londinense a buscar soluciones de última hora.

El caso de Tchouaméni es distinto. El francés no ha tenido todavía la oportunidad de recuperar protagonismo debido a las molestias que arrastra desde el Mundial, pero sigue siendo un futbolista muy valorado por el cuerpo técnico. Por perfil y por la confianza que recibió durante los últimos meses, una salida parece hoy más complicada.

Eso sí, ninguno de los dos parece tener intención de abandonar el Real Madrid. Por ahora, el mercado blanco está prácticamente cerrado y la llegada de Manu Koné no pasa de ser una posibilidad condicionada a un movimiento previo.