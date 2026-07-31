El Madrid amenaza a Vinicius: renovación o venta

El futuro de Vinicius Júnior vuelve a complicarse. La renovación del extremo brasileño continúa completamente estancada y, con contrato hasta junio de 2027, el tiempo empieza a jugar en contra del Real Madrid. El club blanco no quiere afrontar la próxima temporada con una de sus grandes estrellas entrando en el último año de contrato sin una solución definitiva.

Según informa Marca, la entidad madridista ha endurecido su postura ante el bloqueo de las negociaciones. En Valdebebas tienen claro que no asumirán el riesgo de perder a Vinicius a coste cero y, si no se alcanza un acuerdo para ampliar su vínculo, una venta dejaría de ser un escenario descartado para convertirse en una posibilidad real.

Vinicius reacciona en el partido de LaLiga ante el RCD Espanyol / Siu Wu / EFE

Las conversaciones llevan meses sin avances. El principal punto de fricción sigue siendo el aspecto económico. El entorno del internacional brasileño reclama un salario acorde a su condición de una de las grandes figuras del fútbol mundial, mientras que el Real Madrid no tiene intención de modificar su escala salarial ni de elevar la oferta presentada. Esa diferencia mantiene el acuerdo completamente paralizado.

En este contexto, la inminente llegada de Yan Diomande también añade presión sobre el futuro del brasileño. El Real Madrid está muy cerca de incorporar a un futbolista de solo 19 años, capaz de actuar en ambas bandas y considerado una de las grandes apuestas de futuro del club. Aunque ambos podrían convivir perfectamente en la plantilla, el fichaje del extremo marfileño refuerza la planificación de la entidad y ofrece una alternativa de presente y futuro si la situación con Vinicius no termina de resolverse.

El Arsenal, atento

La incertidumbre en torno al brasileño no ha pasado desapercibida en Europa. El Arsenal sigue muy pendiente de la evolución de las negociaciones y, tal y como informó SPORT, estudia la posibilidad de lanzarse a por el atacante si las conversaciones con el Real Madrid terminan rompiéndose.

Vinicius Junior, contra Jurrien Timber, durante el Arsenal - Real Madrid. / AP

El conjunto londinense estaría dispuesto a convertir a Vinicius en el gran referente de su proyecto deportivo, con una propuesta económica de primer nivel y uno de los salarios más elevados de la Premier League. Aun así, la operación sigue pareciendo muy compleja por las elevadas pretensiones económicas del jugador y por el enorme coste que supondría un traspaso de estas características.

Vinicius vuelve la semana que viene a los entrenamientos. Mientras tanto, el Real Madrid mantiene una hoja de ruta clara: renovación o estudiar una venta que evite el riesgo de perder a uno de sus futbolistas más valiosos sin recibir compensación. Pese al distanciamiento entre ambas partes, el desenlace sigue abierto y todo apunta a que club y jugador estarán obligados a acercar posturas.