El Madrid amenaza con ir a los tribunales si el CTA no le da los audios de Mbappé

No se cierra la carpeta. El Real Madrid sigue insistiendo y sin desfallecer después de lo que consideran es un escándalo por la no expulsión a Carlos Romero. El defensa del Espanyol no fue expulsado ni posterior revisión del VAR y el cuadro blanco, que ya emitió un comunicado el lunes dirigido a la RFEF, va más allá.

Un error que ha causado un neverazo por tiempo indefinido para el árbitro de campo, Muñiz Ruiz, y también para el de VAR, Javier Iglesias Villanueva; de hecho, el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, reconoció de forma indirecta el error en el podcast El Cafelito de Josep Pedrerol: “Lo que todo el mundo ve un árbitro y dos de VAR no pueden dejar de verlo. Tengo muy claro lo que ha pasado, lo ha visto todo el mundo”.

Vinicius y Mbappé, durante el partido en el RCDE Stadium / Valentí Enrich

Según adelantó Marca y pudo confirmar AS, el Madrid prepara una demanda ante un juzgado de lo contencioso-administrativo para exigir dichos audios y así conocer el trasfondo de la acción. Florentino Pérez y la cúpula blanca montaron en cólera. En caso de no atender el CTA dicha petición, la entidad madridista no descarta recurrir a la vía penal e incluso elevar la queja a la FIFA.

En 'Marca' se habla de dos audios: la entrada por la que no se expulsó a Carlos Romero y el gol que se anuló a Vinicius por empujón previo (y claro) de Mbappé. Todo, antes de un derbi en el Bernabéu que se prevé muy caliente...