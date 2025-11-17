El Madrid alivia su enfermería

La plantilla del Real Madrid vuelve este lunes a los entrenamientos (16,00 h.) tras cuatro días de descanso para los jugadores no internacionales y los cuatro lesionados que han mantenido sus sesiones de recuperación en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Una semana en la que Xabi Alonso espera recuperar a gran parte de los nueve jugadores que tiene con problemas físicos.

Las dudas

A falta del regreso de los internacionales, se fueron 11 pero tres están de vuelta, y de conocer cuál es su estado físico, Xabi Alonso está pendiente de los disponibles para la visita a Elche (domingo, 21,00 h.). Sin embargo, las perspectivas son buenas y podría recuperar a cinco, pendiente de la evolución de Rüdiger, Tchouaméni y Mastantuono y sin la opción de que Carvajal pueda volver,

Alguno de ellos podrían entrar en la convocatoria para viajar a la ciudad ilicitana. Otra cosa es que jueguen en vísperas de visitar al Olympiacos en la Champions (miércoles 26). Los otros cinco jugadores estarán en condiciones de jugar salvo recaída a lo largo de la semana. Valverde y Courtois han sido bajas con sus selecciones por problemas físicos, pero se espera que jueguen en el Martínez Valero tras pasar los 12 días que necesitaban de recuperación.

Internacionales

Mbappé, Camavinga y Huijsen sí estuvieron con sus selecciones, aunque solo el primero jugó un partido. Los dos segundos no llegaron a jugar al arrastrar molestias físicas que los ha devuelto a Madrid, mientras que el goleador ha regresado con el permiso de Deschamps para que descanse y se recupere de un pequeño problema que arrastra en el tobillo. Los tres estarán en Elche.

Queda conocer cómo regresan Bellingham (Inglaterra), Alaba (Austria), Arda Güler (Turquía), Brahim (Marruecos), Vinícius, Rodrygo y Militao (Brasil) y Gonzalo (España sub-21) de los partidos con sus selecciones. Se irán sumando al grupo a lo largo de la semana y será Xabi Alonso el que tenga que valorar si están en condiciones de jugar en caso de llegar sin problemas físicos.