El Madrid se agarra a la Liga como tabla de salvación

El Madrid afronta el momento más difícil de la temporada después de quedarse sin Champions. El palo ante el Arsenal pueda ser mayor si no reacciona en una semana en la que se juega muchas de sus posibilidades en la Liga, hoy recibe al Athletic y el miércoles visita Getafe, y en la final de Copa del sábado ante el Barça. Ancelotti tiene el desafío de recomponer a un equipo roto anímica y futbolísticamente que le dé esperanzas de seguir. Se agarra a la Liga como tabla de salvación con el permiso del Barça, que ayer ganó con apuros al Celta.

El primer reto de los blancos es el Athletic, que llega eufórico al Bernabéu tras meterse en las semifinales de la Europa League. Un clásico liguero entre el segundo y cuarto clasificado al que llegan mejor los leones, que quieren sellar lo antes posible su presencia en la Champions de la próxima temporada. Son conscientes de los problemas por los que atraviesa el Madrid, viene de tres derrotas y un empate en sus cuatro últimos partidos, reflejo de la pobreza futbolística de su juego. Para los rojiblancos es una ocasión única de aprovecharlo para llevarse la victoria y confirmar su buen momento.

Deprimidos

La Champions ha dejado depresión en el mundo blanco, más que por el resultado, que fue contundente (5-1 en el global de la eliminatoria), por las formas. Las carencias futbolísticas de un equipo que quiere pero no puede, que ha ido a peor a medida que el cansancio se ha ido acumulando en las piernas de sus estrellas. Un Madrid que transmite impotencia a un entorno que pide responsabilidades por una situación que se veía venir desde hace tiempo con un equipo a la deriva, sin plan de juego, perdido en el campo y en lo físico. Que el Arsenal corriera 21 kilómetros más que ellos descubre que además de correr poco, lo hacen sin sentido.

El Athletic es el reverso de la moneda. Regular y consistente toda la temporada le convierte en un equipo solvente, ordenado, intenso y peligroso. Valverde impone un estilo definido basado en la contundencia defensiva, es el menos goleado de la Liga, y la velocidad ofensiva. Ataca por las bandas con los hermanos Williams destrozando defensas y apoyados en un equipo que sabe sufrir cuando toca.

Indiferencia

Ancelotti tendrá que armar otro once de garantías ante la amenaza que supone la visita de los leones a un Bernabéu que se ha convertido en un chollo para los visitantes en sus tres últimos partidos (empate ante la Real Sociedad en la Copa y derrotas ante el Valencia y el Arsenal). Tiene la baja obligada de Mbappé, sancionado y lesionado, pero su principal labor será levantar a un vestuario hundido con él al frente. Acertar el once que sacará el italiano ya ni preocupa después de sus últimas elecciones que no han convencido a casi nadie.

Valverde tiene a toda la plantilla disponible, aunque tendrá que hacer rotaciones tras el desgaste del jueves ante el Rangers y el tercer partido en seis días. Visitar el Bernabéu es una oportunidad de reafirmarse, de demostrar que están en el buen camino y asegurar esa cuarta posición. Tiene recursos para poner un once solvente para asaltar a un coliseo blanco que está de uñas con su equipo, al que no perdona tanta mediocridad.