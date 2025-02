El Madrid podría aferrarse al caso de Greenwood para dejar a Bellingham sin sanción

El Real Madrid no pudo llevarse los tres puntos de El Sadar (2-2) el pasado sábado y uno de los motivos del pinchazo fue la expulsión tan temprana de Jude Bellingham. El centrocampista inglés fue expulsado por dirigirse al colegiado con los siguientes términos "fuck you", según reflejó Munuera Montero en el acta del partido.

Sin embargo, tanto el jugador como Ancelotti repitieron en sus declaraciones post partido que el árbitro no entendió bien sus palabras y que realmente lo que dijo fue "fuck off". Bellingham añadió que es una expresión común entre jugadores ingleses y su traducción al castellano de lo dicho fue "joder".

¿Por qué tanta insistencia en el matiz?

Dejando de lado cuáles fueron las palabras del jugador, el Madrid podría aferrarse a un precedente no muy lejano en la liga española en la que un club consiguió desvirtuar el acta del encuentro con imágenes y dejar a su jugador libre de sanción: hablamos del caso de Greenwood.

Fue el 2 de enero de 2024 cuando en un partido entre Getafe y Rayo, el colegiado del partido, Pulido Santana, decidió expulsar a Mason Greenwood en el minuto 50 de partido. En el acta, el colegiado reflejó que el delantero inglés se dirigió a él en señal de protesta con los siguientes términos: "Fuck you".

Tras el partido, Bordalás negó lo sucedido y aseguró que Greenwood tan sólo había dicho "no me jodas" ("fuck sake" en inglés). El Getafe inmediatamente presentó un informe y una prueba videográfica en la que se demostraba que el jugador en ningún momento decía lo reflejado en el acta del partido.

El Comité de Disciplina dio la razón al club azulón y afirmó que lo que realmente dijo Greenwood fue: "One, two, three, four, fuck", algo muy distinto a lo que escuchó Pulido Santana, dejando al delantero sin sanción.

A pesar de que lo que le dijo Bellingham no es algo tan suave como lo que dijo Greenwood en aquella ocasión, los merengues pueden aferrarse al hecho de desvirtuar el acta. Si consiguieran demostrar de alguna forma que lo que redactó Munuera no fue lo que sucedió, Jude podría quedar impune.