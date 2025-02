El Madrid no acudirá el jueves a la reunión con los árbitros

El Real Madrid sigue en pie de guerra contra el arbitraje. Este jueves está agendada una jornada de trabajo con los clubes de Primera y Segunda División con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dentro de la nueva etapa con la presidencia Rafael Louzán.

A pesar de que el club blanco fue el primero en confirmar su asistencia a dicha reunión, han confirmado a la Federación que no ven conveniente participar en ella. ¿Por qué? El motivo principal de dicho encuentro es el de acercar posturas con el sistema arbitral; además de nuevos formatos de competiciones, entre ellos las primeras fases de la Copa del Rey o el reparto financiero de los ingresos de la Federación, según informa 'Marca'.

Era la primera vez en la que los clubes de Primera y Segunda iban a acudir a una reunión con distintos responsables de la Federación, CTA y LaLiga con estos objetivos. Lo decimos en pasado porque no será así y el Real Madrid no se personará en dicha jornada de trabajo.

Todo nace a raíz de la entrada de Carlos Romero sobre Mbappé durante el Espanyol - Real Madrid de LaLiga, que no fue sancionado con tarjeta roja. "[...] las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado. [...] Este escándalo arbitral no es un caso aislado. El sistema arbitral español está completamente viciado y estructuralmente diseñado para protegerse a sí mismo", rezaban algunos fragmentos de la carta.