El Madrid acepta el reto del Barça

El Barça tiene muy claro su proyecto de plantilla de cara al futuro: un grupo joven y talentoso con algunas piezas más veteranas que aporten experiencia y que sean, dentro de lo posible, diferenciales. El camino para asegurar años de triunfos se construye sobre las irrupciones de La Masia: jugadores como Lamine Yamal (18 años), Cubarsí (18), Balde (21), Gavi (21), Fermín (22) o Casadó (21) son ya muy importantes.

Junto a ellos, otros llegados de fuera pero también jóvenes y talentosos se unen a la lista: Koundé (26), Joan García (24), Pedri (22) o Ferran Torres (25). El futuro parece asegurado, especialmente si tenemos en cuenta los proyectos que vienen desde abajo.

Lamine Yamal celebra su gol de penalti en Vallecas. / Manu Fernández / Ap

En este sentido, el Real Madrid no ha querido quedarse atrás y ha continuado con esa política de fichajes de jóvenes promesas que ya empezó con Vinicius, Rodrygo, Arda Güler o Endrick. El conjunto blanco quiere competir de tú a tú con el Barça en los próximos años. No ha logrado sacar grandes talentos de La Fábrica en los últimos años, por lo que ha tenido que nutrirse de futbolistas de fuera.

Un once rejuvenecido

Hace apenas unas temporadas, en el curso 2022/23, el Madrid, entrenado por Ancelotti, ponía en liza uno de sus onces iniciales con una mayor media de edad de toda su historia, con 30,1 años, en un partido liguero ante el Rayo Vallecano. En aquel equipo solo tres futbolistas bajaban de los 30 años: Camavinga, Fede Valverde y Rodrygo.

Dean Huijsen y Camavinga, durante un entrenamiento / Real Madrid

De aquel equipo cada vez van quedando menos componentes. Sin ir más lejos, en su último partido ante el Mallorca, la media de edad del once inicial fue de 24,9 años.

Este año, la media de edad de la plantilla blanca, teniendo en cuenta los jugadores alienados hasta ahora, es de 25,8 años. Es la tercera más baja de LaLiga, por detrás del Barça (25,4) y la Real Sociedad (25,6).

Fichajes importantes

Para proyectar una plantilla que pueda ser la base del futuro del Real Madrid, este verano ha sido fundamental para el conjunto blanco. Las llegadas de Dean Huijsen (20 años), Álvaro Carreras (22) y Franco Mastantuono (18) son fichajes de futuro, pero también de presente.

Mastantuono en acción / Efe

Los tres jugadores se están consagrando en el once inicial de Xabi Alonso, siendo además futbolistas importantes, especialmente en el caso de los dos defensas.

Por el lado contrario, con las salidas de Luka Modric y Lucas Vázquez, apenas quedan jugadores mayores de 30 años en la plantilla. En concreto, Courtois (33), Rüdiger (32), Alaba (33), Carvajal (30) y Mendy (30), siendo el belga el único que es titular indiscutible.

El duelo está servido

La juventud arrasa en las plantillas de los dos grandes de LaLiga y ahora falta por ver qué grupo de talentos se impone. Los duelos y las comparaciones entre los futbolistas de ambos conjuntos parecen inevitables.

Vinicius y Lamine Yamal, durante un clásico de la temporada pasada / EFE

Si algo está claro por ahora es que los dos clubes confían al máximo en que el camino de la juventud es el que les acercará al éxito más pronto que tarde. El primer día para comprobar el nivel de los dos equipos cara a cara será el 26 de octubre en el Bernabéu. Ese día, los jóvenes centrarán todas las miradas, algo a lo que ya nos hemos acostumbrado.