El Madrid abre el proceso para la final de Copa: así se podrán pedir las entradas

El Real Madrid se enfrentará al FC Barcelona en la final de la Copa del Rey el próximo sábado 26 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla. Para los socios del club, la posibilidad de asistir al esperado duelo está más cerca. A partir de mañana, 4 de abril, a las 12:00 h, comenzará el proceso de solicitud de entradas, que estará abierto hasta el martes 8 de abril a las 23:59 h.

¿Cómo pedir las entradas?

Las peticiones solo podrán realizarse a través de la Oficina online de Atención al Socio, donde cada socio deberá acceder con su número de socio y su código PIN.

Cada socio del Real Madrid podrá solicitar entradas para un máximo de 6 personas en una sola solicitud, siempre y cuando todos los solicitantes sean socios del club. Cabe destacar que aquellos socios que, a fecha 26 de abril de 2025, tengan menos de 5 años no podrán hacer la solicitud.

En caso de que haya más peticiones que entradas disponibles, el club realizará un sorteo ante notario el jueves 10 de abril, donde se asignarán las entradas a los socios ganadores. El número de referencia de la solicitud servirá como identificación para el sorteo.

Además, las entradas serán nominativas y no podrán ser transferidas ni vendidas a terceras personas. La organización del evento podrá solicitar la documentación necesaria para comprobar la titularidad de las entradas en el acceso al estadio. Quienes no cumplan con estas condiciones no podrán acceder al recinto.