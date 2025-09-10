La madre de Mbappé revela el cabreo de su hijo: "¡No vuelvo a jugar con el PSG!"

Protagonistas de la revista especial de France Football, Kylian Mbappé y su entorno más cercano han concedido varias entrevistas al medio francés. Si bien la del futbolista es la que deja más titulares, la de su madre, Fayza Lamari, no se queda atrás: su salida del PSG, su fanatismo por Cristiano Ronaldo o cómo es criar a una estrella.

Si sigue viendo a su hijo al ver las portadas y los partidos: "Cuando le vi marcharse de París, a pesar de que le advierten que el PSG está más cerca de ganar la Champions que el Real Madrid, y él nos responde con sus ojos de niño: 'Sí, lo sé, pero no importa, empiezo de cero', entonces vuelvo a encontrar al Kylian que soñaba en su habitación. En el campo, cuando juega y no defiende, también reconozco a mi hijo. ¡No defiende desde los 4 años!. Después, cuando los aficionados le animan o le abuchean, ahí sí, pierdes a tu hijo. 'Pertenece' a todo el mundo, excepto a ti. De hecho, a este nivel no tiene tiempo para nada más que el fútbol. Cuando realmente quieres dedicarte a este oficio con pasión, con seriedad, no queda mucho tiempo para otras cosas. Por cierto, no estoy segura de que a mí me hubiera gustado hacerlo, pero es su elección. Porque, aparte del fútbol, no tienes vida".

Ser la madre de una estrella: "No me gusta la palabra 'icono'. A veces me da miedo, me entristece. Solo se recuerda la fama, pero se habla poco de las expectativas que genera y de todas las consecuencias. Así que miedo, sí, pero también alegría cuando veo el modelo que puede ser. Es más bien el hombre en el que se ha convertido lo que me enorgullece. El hombre más que el jugador".

Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé / Le Figaro

Zidane y Cristiano: "Empezó con Zidane, desde los 4 años. Luego vino CR7 cuando llegó a Manchester y después al Real Madrid. Después vinieron Robinho, Ronaldinho... En cuanto a Cristiano... Kylian se sentía portugués. Para él, era portugués. Iba a casa del padre de una amiga para ver los partidos de Portugal y animar a Ronaldo. Estaba enamorado. Decía: 'Soy portugués'".

Proteger a su hijo siendo tan poderoso: "Una madre siempre podrá proteger a su hijo, independientemente del entorno en el que se mueva, ya sea en el Real Madrid o en el Hospital Universitario de Bobigny. Una madre sigue siendo una madre, aunque en ese entorno sea fácil perder a tu hijo. Pero no es la fama lo que aísla, son los juicios. Lo que antes se contaba en el café del barrio, hoy se escribe en las redes sociales y se difunde millones de veces. No es representativo de la opinión general, pero causa revuelo. Lo que más nos molesta es que los grandes medios de comunicación, como el suyo (France Football), por ejemplo, den tanta importancia a ese revuelo. Es un poco como en los suburbios. A menudo se oye hablar del 8 % que hace tonterías, y no se habla del 92 % que tiene éxito".

Zinedine Zidane, Pirri, Kylian Mbappe y Florentino Pérez posan en la presentación del francés como nuevo jugador del Real Madrid. / EP

Su papel como agente: "Antes de Kylian, acompañamos a Jirès (Kembo Ekoko, hermano mayor de Mbappé). Había pasado tres años sin jugar en Rennes antes de que eso cambiara radicalmente tras la renovación de su contrato. Nos reunimos con la dirección de entonces para entenderlo y nos respondieron que jugaba porque ya no era el jugador con el salario más bajo del equipo. Entonces comprendí que, en realidad, no se trataba de una cuestión humana, sino más bien de cuánto has costado o cuánto vas a reportar. Así que, muy pronto, para Kylian, la única forma de que un club tuviera en cuenta a nuestro chico era pagando mucho por él".

La renovación de 2022: "Desde que tenía 15 años sabíamos adónde iba a ir. Así que, junto con su padre, simplemente estuvimos ahí para que se fuera a Madrid. Cuando renovó con el PSG (en 2022), fuimos nosotros quienes le pedimos que se quedara. Esa fue la única vez que intervinimos. Había mucha presión. Cuando te dicen que habrá que despedir a empleados si se va, que hay el problema de los derechos televisivos, que es París, que hay el nuevo centro de entrenamiento, los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo que se acerca... Además, el París estaba en camino de ganar la Liga de Campeones. Resulta que hoy todo funciona. Pero yo sabía que con la llegada de Luis Campos todo iba a salir bien".

Si temía que Mbappé cayera en la arrogancia: "Sí, tuve miedo. Hay momentos en los que se ha mostrado arrogante, claro. Pero tú estás ahí para bajarle los humos. Tomemos como ejemplo la rueda de prensa de la selección francesa hace un año. Cuando respondió sobre el aburrido nivel de juego de los Bleus: 'Lo que piense la gente es lo que menos me preocupa...'. Cuando vi el lío que se había montado al encender mi teléfono después de la siesta, mi primera reacción fue querer reprocharle que no hubiera cerrado el pico... Pero cambié de opinión. En ese momento, no está bien, y también tiene derecho a decirlo. Lo que nunca ha hecho realmente. Tienes derecho a estar harto, a mostrar que eres humano, pero eso se malinterpreta. Al mismo tiempo, desde pequeño, se le pide su opinión sobre todo... Cuando oigo que ha cometido errores de comunicación... Seamos realistas, no tiene un máster en comunicación de crisis. Escuchen lo que les dice, nunca ha utilizado la retórica. Es solo que la gente siempre imagina que está calculando".

Mbappé es el líder ofensivo del Real Madrid / EFE

La dificultad de tener pareja o hacer nuevos amigos: "Hace poco le pregunté si tenía novia. Me respondió: '¿Ves a alguien con quien salir en este lío?'. Es complicado ser la novia de Kylian Mbappé. Con todo lo que eso conlleva. Ya ha tenido novias y no es fácil para ninguno de los dos. En nuestra familia, lo nuestro es restarle importancia a las cosas".

Los padres que quieren implementar su 'Proyecto Mbappé': "Me entristece. Quiero explicar claramente cuál era realmente el proyecto Mbappé. Amor, juego, diversión. La única exigencia que teníamos era que tuvieran los medios para alcanzar sus ambiciones. Como los padres de un niño que decide estudiar un curso preparatorio porque sueña con ser ingeniero".

Lo ocurrido en Suecia: "Sin duda alguna (fue el momento más difícil). Ya había habido dos pequeñas alertas con rumores falsos que algunos habían difundido. Sabíamos que no todo el mundo que rodeaba a Kylian era positivo. Lo extraordinario de este episodio es que nunca fue citado por la justicia sueca o francesa. Por eso me sorprendió un poco que toda la prensa francesa enviara reporteros allí... Si Kylian hubiera hecho algo malo en Suecia, yo misma lo habría llevado a la comisaría. Como mujer, eso habría significado que había fallado en su educación, y mis hijos saben perfectamente que en este tema no me van a convencer".