La madre de Mbappé amenaza al PSG con ir a los tribunales

Un día después de la faraónica presentación de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid, su madre y representante, Fayza Lamari ha concedido una entrevista en 'Le Parisien 24 horas' en la que amenaza al PSG con ir a los tribunales si no cumple los compromisos económicos adquiridos en su última renovación, hace dos veranos. En concreto el pagó del último plazo de los 180 millones de la prima de renovación pactada.

Éste es un estracto de la entrevista concedida por la madre de Mbappé:

La tormentosa salida del PSG

"Lo ocurrido con el PSG es comparable a una separación. Cuando terminamos, solo pensamos en lo negativo, pero nuestro papel no es mirar atrás sino dar un tiempo tiempo para que Kylian solo recuerde el lado positivo de este último año en París. Hoy Kylian está en el Madrid y hay que agradecérselo no solo al Mónaco sino también al PSG. El PSG fue quien confió en él con 18 años pagando esa cantidad de dinero... Creo que Kylian los devolvió bien".

Kylian Mbappé junto a su madre y agente, Fayza Lamari / Instagram

Diferencias con el contrato

"Todo está en manos de los representantes de Kylian, pero confío en el PSG y en que todo volverá a la normalidad rápidamente. Acabamos de recibir una carta de respuesta y se tomarán decisión. A veces, durante las separaciones, hay que decidir quién se lleva la tele, los muebles, el coche... En eso estamos. Espero que todo esto no empañe todo lo que hemos vivido, que no nos quedemos con eso"

Resolución del conflicto

"Si no nos queda otra opción, iremos a juicio. Espero que se respete el contrato que firmamos hace dos años. Nadie, en realidad, puede decir qué pasó, ni yo, ni los representantes del PSG, ya que desde hace dos años Kylian y el presidente siempre se han visto solos, salvo una vez. Y todo eso no ha impedido que Kylian juegue desde el anuncio en febrero.

La renovación de 2022 dejando tirado al Real Madrid

"No deberías arrepentirte. Cuando naciste en París y creciste en Bondy, significa algo jugar en el Parque de los Príncipes. Kylian nunca mintió, siempre le dijo al presidente que se iría al Real. Cuando pasa, es complicado, pero sin el Madrid, Kylian nunca hubiera salido de París. No fue fácil pero no me arrepiento, hay que recordar lo bueno. Fue muy, muy difícil para Kylian, pero cuando eres futbolista y ganas todo este dinero, no tienes derecho a poner malas caras".