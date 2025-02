Tras 'machacar' a Munuera, Real Madrid TV va a por Cuadra Fernández

No da al abasto la televisión oficial del Real Madrid. Semana tras semana prepara el vídeo de rigor para intentar amedrentar al árbitro que toca para la jornada. Es un espacio ya 'clásico' de Real Madrid TV. El redactor de turno, por lo menos, sabe ya su cometido una vez se anuncia el colegiado para la fecha pertinente.

La semana pasada hubo trabajo extra. No solo se hizo el vídeo en la previa, sino que luego hubo un acoso y derribo inaudito hacia Munuera Montero. Con reunión incluida con el CTA. Hasta conseguir que metieran el árbitro andaluz en la nevera. De hecho, consiguió el club presidido por Florentino Pérez que la RFEF realizara una investigación interna sobre una empresa de la que el árbitro tiene participación. Y se quedó sin jornada europea, por cierto.

A POR CUADRA

En fin, pasada página, el nuevo cromo es Cuadra Fernández, designado para como árbitro del encuentro ante el Girona de este sábado. Y el vídeo de la televisión de la entidad blanca, como siempre, tiene tela.

Algunas de las perlas del vídeo realizado para presionar a Melero: "Cuadra Fernández, árbitro para el partido del Madrid-Girona. En el único partido que ha pitado este año del Madrid, ante el Villarreal, tras una clara falta de Kiko Femenía a Vinicius, se llevaba la mano al bolsillo pero no le mostró la segunda amarilla...".

REBOBINANDO AL AÑO PASADO

"Las dos únicas derrotas del Madrid del año pasado fueron con él colegiado balear. En el Metropolitano estaba en el VAR. No avisó para revisar una falta de Hermoso que acabó en gol del Atlético (...)". "También fue el árbitro de octavos de final de Copa. Giménez derribó a Bellingham en el área y no señaló penalti. En la prórroga, De Paul llegó tarde y pisó a Carvajal. No pitó amarilla y hubiera sido la segunda y expulsión (...)".

"Hace dos temporadas, ante Osasuna, no castigó con amarilla dos entradas muy duras a Vinicius y Rodrygo. Igual que en el Madrid-Almería (...).