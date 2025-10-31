REAL MADRID
El Lyon rompe su silencio con Endrick: "Los jugadores de calidad son bienvenidos"
Paulo Fonseca, entrenador del equipo francés, respondió en rueda de prensa a los rumores sobre la posible llegada del brasileño en el próximo mercado de invierno. Su risa le delata
El futuro de Endrick parece cada vez más claro. Ante la falta de minutos que le ha dado Xabi Alonso, el brasileño ve con buenos ojos salir cedido en el próximo mercado invernal y el equipo blanco entiende que es la mejor opción para evitar que el delantero se estanque.
Una propuesta que ya le hicieron al futbolista el pasado verano, dejándole claro que con la aparición de Gonzalo García tendría todavía menos oportunidades. El brasileño tomó la arriesgada decisión de quedarse y luchar por oportunidades. Unos meses después, sigue sin debutar bajo las órdenes del nuevo entrenador.
Con el Mundial del próximo verano en el horizonte, Endrick es consciente de que necesita jugar minutos con regularidad si quiere tener alguna opción de estar en la lista definitiva de Carlo Ancelotti. Su predisposición a salir a préstamo ahora es total y no le faltarán pretendientes.
En los últimos días, el equipo que ha sonado con más fuerza ha sido el Olympique de Lyon. En medio de todos los rumores, Paulo Fonseca ha querido pronunciarse al respecto al ser cuestionado por el brasileño en rueda de prensa.
"No hablo de jugadores que no están aquí", afirmó mientras no podía evitar reírse. "¿Si es un sueño fichar a Endrick? Quiero tener buenos jugadores, eso seguro, así que todos los jugadores de calidad son bienvenidos", añadió posteriormente el técnico.
La sonrisa con la que habla el entrenador del Lyon le delata. Endrick es el elegido para reforzar la delantera del Lyon el próximo mes de enero, aunque la última palabra la tendrán el futbolista y el Real Madrid, que preferiría una cesión a un equipo español.
El conjunto francés ha sufrido bajas importantes en la zona de ataque este verano, con las salidas de Lacazette, Cherki, Mikautadze o Thiago Almada. El máximo goleador del equipo en liga es Pavel Sulc (4 tantos), que ni siquiera es titular indiscutible ni actúa como delantero centro.
Con este panorama, el conjunto francés le ofrece a Endrick un contexto ideal para ser titular indiscutible y contar con esas oportunidades que en el Real Madrid actual no tienen cabida. El joven futbolista necesita jugar y está claro que en el Olympique de Lyon ansían contar con él.
- Haaland puede irse al final de esta temporada
- Distanciamiento entre Xabi y el vestuario: 'Se cree Pep Guardiola
- El pivote de futuro del Barça al que llama Flick ante la baja de Pedri
- Operación Barça' para Cole Palmer
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Intentan secuestrar al futbolista Andrei Mostovói y deja inconscientes a los delincuentes
- Lamine Yamal se pronuncia sobre una posible infidelidad a Nicki Nicole
- ¿Otro Lamine es posible? El cambio que insinuó Flick en el Bernabéu