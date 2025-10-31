El Lyon rompe su silencio con Endrick: "Los jugadores de calidad son bienvenidos"

El futuro de Endrick parece cada vez más claro. Ante la falta de minutos que le ha dado Xabi Alonso, el brasileño ve con buenos ojos salir cedido en el próximo mercado invernal y el equipo blanco entiende que es la mejor opción para evitar que el delantero se estanque.

Una propuesta que ya le hicieron al futbolista el pasado verano, dejándole claro que con la aparición de Gonzalo García tendría todavía menos oportunidades. El brasileño tomó la arriesgada decisión de quedarse y luchar por oportunidades. Unos meses después, sigue sin debutar bajo las órdenes del nuevo entrenador.

Con el Mundial del próximo verano en el horizonte, Endrick es consciente de que necesita jugar minutos con regularidad si quiere tener alguna opción de estar en la lista definitiva de Carlo Ancelotti. Su predisposición a salir a préstamo ahora es total y no le faltarán pretendientes.

Endrick acepta irse cedido si es a un equipo de primera línea / EFE

En los últimos días, el equipo que ha sonado con más fuerza ha sido el Olympique de Lyon. En medio de todos los rumores, Paulo Fonseca ha querido pronunciarse al respecto al ser cuestionado por el brasileño en rueda de prensa.

"No hablo de jugadores que no están aquí", afirmó mientras no podía evitar reírse. "¿Si es un sueño fichar a Endrick? Quiero tener buenos jugadores, eso seguro, así que todos los jugadores de calidad son bienvenidos", añadió posteriormente el técnico.

Paulo Fonseca, durante un partido en su etapa en el Milan / Spada/LaPresse / LAP

La sonrisa con la que habla el entrenador del Lyon le delata. Endrick es el elegido para reforzar la delantera del Lyon el próximo mes de enero, aunque la última palabra la tendrán el futbolista y el Real Madrid, que preferiría una cesión a un equipo español.

El conjunto francés ha sufrido bajas importantes en la zona de ataque este verano, con las salidas de Lacazette, Cherki, Mikautadze o Thiago Almada. El máximo goleador del equipo en liga es Pavel Sulc (4 tantos), que ni siquiera es titular indiscutible ni actúa como delantero centro.

Con este panorama, el conjunto francés le ofrece a Endrick un contexto ideal para ser titular indiscutible y contar con esas oportunidades que en el Real Madrid actual no tienen cabida. El joven futbolista necesita jugar y está claro que en el Olympique de Lyon ansían contar con él.