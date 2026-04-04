Luvumbo, de no jugar con el Mallorca a destrozar a Rüdiger y Huijsen

Zito Luvumbo. Si hubieses pronunciado este nombre en Mallorca en pleno mes de enero, casi nadie sabría de quién estábamos hablando. Si lo hubieses pronunciado en febrero, más de la mitad de la isla estaría hablando de un fracaso de fichaje. En cambio, si lo preguntas este abril, ya lo conocen bien incluso en Madrid.

El angoleño fue una de las grandes sorpresas del Mallorca ante el Real Madrid. Luvumbo le hizo la vida imposible a Dean Huijsen y a Antonio Rüdiger, dos centrales de primer nivel mundial. Rápido, con desparpajo y dejando en evidencia las carencias de los dos defensas merengues. No marcó ni asistió, pero fue clave para que el Mallorca sumara tres puntos que pueden valer una salvación en Son Moix.

Muriqi celebra el gol del triunfo ante el Real Madrid. / Cati Cladera / EFE

El Mallorca tenía un plan muy claro. Aprovechar la superioridad física de Muriqi para bajar todos los balones largos y utilizar la velocidad de Luvumbo para correr al espacio. El kosovar se intentaba alejar de Rüdiger - el defensor más potente por arriba de los blancos - y buscó siempre el choque con un débil Huijsen y un despistado Alexander-Arnold. Las ganó casi todas. Para Rüdiger, Demichelis tenía preparada la baza Luvumbo y el angoleño se lo comió por velocidad y con recortes.

Un fichaje que nadie entendió

El delantero fue uno de los pocos refuerzos de invierno de Pablo Ortells para el Mallorca. Era una de las últimas opciones que tenía la dirección técnica, aunque todos los otros se fueron cayendo. Llegó cedido en el último día del mercado y su fichaje fue muy criticado por la afición bermellona. Sus números en el Cagliari no daban mucha esperanza: 12 partidos de Liga, solo dos como titular, y cero goles y asistencias. Ahora los tres millones de euros de opción de compra parecen incluso baratos.

Luvumbo le debe casi todo a Martín Demichelis. El angoleño llegó con un Jagoba Arrasate ya en sus últimos días en el banquillo bermellón, pero solo jugó 45 minutos con el vasco. En el partido que dirigió Siviero - interino antes de la llegada de Demichelis - 21 minutos, pero ahora parece que será muy difícil sacarlo del once.

Luvumbo, ante el Betis en sus primeros minutos como mallorquinista / Agencias

Este es el cuarto encuentro de la 'era Demichelis' y Luvumbo se ha ganado el sitio. No jugó ni un minuto ante Osasuna y solo siete ante el Espanyol, pero en los dos últimos ha sido titular e importante para el esquema de juego.

Luvumbo ha demostrado que con trabajo puedes cambiar toda la opinión de una afición que criticó su llegada, pero que tras su cambio ante el Madrid se rindió coreando su nombre entre una gran ovación.