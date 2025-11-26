Lunin, de vuelta a la titularidad

El Real Madrid comunicó la baja de Thibaut Courtois, quién sufre un proceso vírico gastrointestinal y no viajó junto a la expedición blanca a Atenas. Una pieza clave que se cae de la convocatoria ante Olympiacos de manera inesperada, pero que, por suerte, estará bien cubierta gracias a Andriy Lunin.

La plantilla madridista está plagada de grandes jugadores en todas las posiciones, lo que le permite contar con un privilegiado fondo de armario, y una buena prueba de ello, es tener a Lunin como segundo portero. Un recambio de garantías que siempre ha rendido de manera notable en cualquier situación, como en aquella temporada 2023/2024 donde el Madrid consiguió ganar la liga y la Champions con él como protagonista bajo palos.

Lunin detiene un penalti a Bernardo Silva / La Razón

Una nueva oportunidad para Lunin, quien prefirió quedarse en el Real Madrid, — a pesar de ser consciente de que lo tendría muy complicado para jugar — en lugar de marcharse a otros clubes europeos donde le garantizaban la titularidad, y que por ello le guardan tanta estima en Chamartín.

SU ÚLTIMA APARICIÓN

Será su primer partido oficial después de seis meses, la última vez que disputó un partido oficial con el Real Madrid fue el 24 de mayo. Aquel día, el equipo todavía compuesto por Luka Modrić, Lucas Vázquez y Carlo Ancelotti, venció por 2-0 a la Real Sociedad. Justamente, el último encuentro que se jugó sin Xabi Alonso a los mandos del banquillo.

PRESENTE EN EL FOCO MEDIÁTICO

Con la selección ucraniana tampoco ha podido coger sensaciones en competición oficial. En esta ocasión, no por falta de minutos, sino que según algunos medios ucranianos, ha sido él mismo quién ha decidido "borrarse" de las últimas convocatorias. Este hecho ha generado fuertes críticas en Ucrania y, tras las acusaciones recibidas, Andriy Lunin decidió poner fin a la polémica publicando un comunicado en sus redes sociales. “Mirando lo que se ha estado difundiendo últimamente, no solo falsa, sino que simplemente fabricada información sobre mi negativa a representar a la selección de Ucrania, no puedo quedarme callado." Además, fue rotundo sobre las dudas hacia su persona.“¡¿Alguno de ustedes ha oído de mí que me niego a venir a la selección o al entrenador principal?! La respuesta es "no", porque a priori es imposible ni pensar en no jugar para la selección ucraniana, por no decirlo.”

Un contexto desfavorable el que le rodea a Lunin, quién será titular en el importante partido frente a Olympiacos e intentará seguir mostrando ese nivel de portero “top” al que viene acostumbrándonos desde hace tiempo. Todo ello, en un encuentro donde el Madrid está obligado a conseguir la victoria para acercarse al objetivo de estar entre los 8 primeros de la Champions y romper esta sequía de tres partidos consecutivos sin ganar.