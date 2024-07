Lunin siembra dudas: "Vamos a ver si sigo..."

Casi sin quererlo, Andriy Lunin fue uno de los grandes protagonistas la temporada pasada en el Real Madrid. El arquero ucraniano cogió el relevo de Thibaut Courtois cuando este se lesionó de gravedad de la rodilla. Pese a que el club blanco contrató a Kepa, fue Andriy quien terminó convenciendo a Carlo Ancelotti.

Eso sí, casi sin rodaje, en la final de la Champions el belga le comió la tostada y fue el titular para 'Carletto'. En una entrevista para el 'Diario Marca', el ucraniano valora su situación y siembra muchísimas dudas: "Vamos a ver, vamos a ver... No queda mucho para saberlo...".

MÁS SOBRE EL MADRID

Repreguntado sobre el asunto, Lunin comenta que "obviamente que quiero seguir, pero... Bueno, lo único que puedo decir es que todo fue bien encaminado con el Madrid... Y que ahora está en manos del Madrid. Es lo que puedo decir de mi futuro".

"Bueno, he dicho lo que quería decir. Pronto... Bueno, tampoco sé lo que va a pasar. En vez de empezar cuando me toca por las vacaciones, empiezo el lunes 15 empiezo. Quiero estar con el equipo desde el primer día porque es lo que quiero. Si no quisiera estar aquí me habría pillado todas las vacaciones, pero yo quiero volver ya y seguir, porque estoy en el mejor equipo del mundo", añade.

MBAPPÉ

Acerca de Mbappé, asegura que "sí, me genera curiosidad, sobre todo a nivel personal, porque como jugador lo conocemos todos. Quiero verle en los entrenamientos, en el día a día... Porque en los partidos va a ser el mismo de siempre o mejor. Pero descubrir a Mbappé como persona me apetece mucho. Es uno de los mejores jugadores del mundo y es interesante tener esta oportunidad en la vida, ver cómo es fuera de las cámaras, en la vida privada... Queda poco para conocerlo".