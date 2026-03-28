Lunin 'pasa' de Ucrania y se centra en el Madrid

Lunin siempre ha tenido la sensación de que no le han regalado nada. Tuvo que hacer la ‘mili’ en tres equipos (Leganés, Real Valladolid y Real Oviedo) antes de tener una oportunidad en el Real Madrid. 2024 fue su año. Aprovechó una rotura de cruzado de Courtois para defender la portería blanca. Con Ancelotti al mando, guió al club hasta la final de la Decimoquinta, que terminaría jugando el belga por la imposición de la jerarquía.

Amante del baloncesto

Esta temporada han vuelto a abrirse para él las puertas de la titularidad por otro contratiempo muscular del que es, hoy por hoy, el jugador más decisivo del Real Madrid. Lunin entró en el descanso de la vuelta contra el Manchester City, en los octavos de Champions. Fue clave con sus paradas para sostener el resultado que le acabaría dando el pase a los de Arbeloa. Repitió en el derbi madrileño.

El guardameta del Real Madrid fue el héroe del conjunto blanco en la tanda de penaltis frente al Manchester City. / Perform

Este regreso a la primera fila mediática llegó después de que Rebrov diese la lista para una repesca mundialista que ha terminado de la peor manera posible, con Ucrania eliminada en el primer asalto (1-3) debido al triplete de Gyökeres. Lunin no estuvo: ni en la lista ni en la grada de un Ciutat de València donde su selección ejerció de local dentro de su largo carrusel de campos en el exilio.

Mientras el cuadro de Europa del Este se despedía del sueño de estar en Estados Unidos, Lunin asistía a la victoria del Real Madrid de baloncesto sobre el Efes, entrenado por el exmadridista Pablo Laso (82-71). El ucraniano, un habitual en el Movistar Arena esta temporada, prefirió seguir en directo el encuentro de fase regular de la Euroliga que la retransmisión —o incluso acudir por cercanía— al partido de Ucrania.

Trubin, por delante

Desde el entorno de la Asociación Ucraniana de Fútbol (UAF) descartan cualquier problema entre Rebrov y Lunin. Siguen poniendo al portero del Real Madrid como ejemplo del éxito de los jugadores del país. Para muestra, la publicación que compartió la UAF en redes después de que, el pasado domingo, Lunin se convirtiese en el primer ucraniano en ser capitán del club blanco.

¡Aplausos para Trubin en el calentamiento en el Da Luz! / Denís Iglesias

Por delante de Lunin estuvo en la lista para la eliminatoria decisiva contra Suecia —clasificada vía Nations League pese a no ganar un solo partido en la fase de clasificación— Trubin, el portero del Benfica que anotó un gol contra el Real Madrid en el desenlace de la fase de grupos. Los otros dos porteros que completaron la expedición fueron Riznyk (Shakhtar Donetsk) y Neshcheret (Dynamo de Kiev).

Desde la UAF argumentan que la ausencia de Lunin se debió a su falta de minutos esta temporada. El impacto del meta ucraniano se disparó en 2024, cuando partió como titular en la Eurocopa, una condición que perdió tras un fallo contra Rumanía que acabaría siendo determinante para que su selección no superase la fase de grupos. A partir de ahí, Trubin le ganó la partida, una plaza que Lunin espera recuperar.