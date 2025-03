Lunin rectifica sus declaraciones sobre la “ayuda” arbitral al Madrid

El postpartido entre Real Madrid y CD Leganés se ha visto marcado por la polémica arbitral que decantó el duelo a favor de los intereses merengues. El equipo de Carlo Ancelotti ganó con varias acciones muy controvertidas y desde Butarque no dudaron en mostrar su indignación tanto a través de las redes sociales como en las declaraciones en zona mixta.

Por parte del Real Madrid, sorprendieron unas declaraciones de Andriy Lunin en las que aseguró que “tenemos que ganar estos partidos sin ayuda”. “Tenemos que solucionar los partidos jugando bien, jugando ordenados. Intentar no encajar goles, las cosas sencillas. Ganar así para no meterse en el mundo de los árbitros”, añadió.

El guardameta ucraniano se ha visto obligado a salir al paso para matizar las declaraciones. En una ‘story’ de Instagram, el portero ha asegurado que el Madrid ganó merecidamente al Leganés y que no se expresó bien por su “falta de dominio del castellano”.

“Intentar aprovecharse de mi falta de dominio del castellano no me parece correcto. Pero intentaré mejorar. Triunfo muy merecido ayer. Hala Madrid”, ha escrito en las redes sociales un Lunin que volvió a jugar con motivo de la baja de Courtois. Al arquero no le ha gustado la repercusión que han tenido sus declaraciones después del partido en el Santiago Bernabéu.